פינוי מאיר בידרמן לבית החולים רמב"ם

המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה עדכן הבוקר (חמישי) כי מפקד חטיבת השריון 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, וסמ"ר ש', לוחמת ותיקה בפלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל, שבו להכרה מלאה.

מבית החולים נמסר כי מצבם של השניים, שטופלו בחדר ההלם ועברו במהלך הלילה ניתוחים, מוגדר כעת יציב ולא נשקפת סכנה לחייהם.

השניים נפגעו אתמול באורח קשה בשני אירועים מבצעיים שונים בדרום לבנון, שניהם כתוצאה מפיצוץ רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו.

בעקבות פציעתו של המח"ט, הודיעו בצה"ל כי אל"ם (מיל') ח', המשמש כיום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן בפיקוד על לוחמי חטיבה 401.

כזכור, אל"ם בידרמן קיבל את הפיקוד על החטיבה באוקטובר 2024, תחת נסיבות טרגיות, מיד לאחר נפילתו בקרב של המח"ט הקודם, אלוף-משנה אחסאן דקסה ז"ל, במהלך הלחימה במרחב ג'באליה שברצועת עזה.

במקביל לעדכון הרפואי, רמב"ם שחרר תיעוד מרגעי הפינוי המוסק של בידרמן מיד לאחר הפגיעה. בסרטון נראה מסוק של חיל האוויר נוחת במנחת המיוחד של בית החולים בחיפה, כשצוותי רפואה מפנים במהירות את הפצועים לאמבולנסים, ומשם ישירות לחדר המיון לצורך קבלת טיפול מציל חיים.

הפצועה השנייה שחל שיפור ניכר במצבה היא סמ"ר ש', מהלוחמות הוותיקות והמוערכות ביותר בפלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל.

לאחר פציעתה הקשה, ובמחווה לפועלה בחזית, פרסם צה"ל את החומרים והתיעודים המבצעיים שהספיקה ש' לצלם ולתעד ממש מתוך זירות הקרב בלבנון לפני שנפגעה.

בחומרי הווידאו והתמונות היא נראית פועלת תחת אש ומפעילה את שני "הנשקים" שלה - רובה ומצלמת הווידאו המקצועית שליוותה אותה בתמרון.