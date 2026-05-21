שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, גינה היום (חמישי) בחריפות יוצאת דופן את השרה מאי גולן על דבריה נגד ח"כ גלעד קריב והיהדות הרפורמית.

"כיהודי אורתודוקסי וכנציג ישראל בארצות הברית, אני מוצא את דבריה מגעילים וראויים לגינוי ולנזיפה", כתב לייטר ברשת X.

לייטר הוסיף כי "הבדלים תיאולוגיים, פוליטיים ואידיאולוגיים הם דבר לגיטימי, ואף הכרחי לעם בריא. אבל יש קו שאסור לחצות, קו שמפריד בין ויכוח לשנאה ובין אלטרואיזם לפופוליזם. רבים מדי חוצים את הקו הזה. דבריה של מאי גולן הם אחד המקרים האלה".

השגריר הוסיף כי בכוונתו להיפגש בקרוב, באופן אישי, עם מנהיגי התנועה הרפורמית "כדי להתנצל בשם ישראל".

הגינוי מתייחס לדברים שאמרה גולן אתמול (רביעי) מעל בימת הכנסת, במסגרת ויכוח עם ח"כ קריב שביקר את מינויו של רפי קדושים ליועץ במשרד לשוויון חברתי.

"מה שרפי קדושים עושה, אתה לא תעשה עוד מאתיים גלגולים כשאתה מחתן כלבים בבתי כנסת ההזויים שלך", אמרה גולן לקריב, תוך התייחסות להיותו רב רפורמי.

קריב הגיב בחריפות לדברי גולן: "מאי גולן, שרה בישראל, מפיצה עלילות אנטישמיות מכוערות נגד מיליוני יהודים רפורמים בארץ וברחבי העולם היהודי. זוהי הממשלה האנטי-ציונית והאנטישמית ביותר בתולדות ישראל".