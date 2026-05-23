השרה מאי גולן פרסמה הערב (מוצאי שבת) תגובה חריפה בעקבות הביקורת שנמתחה עליה בין היתר מצד השגריר יחיאל לייטר דקות לפני כניסת החג.

המתקפה על גולן באה לאחר שאמרה בנאומה בכנסת כי ח"כ גלעד קריב, איש הקהילה הרפורמית, מחתן כלבים בבתי כנסת הזויים, כלשונה.

לדבריה, היא נמנעה מלהגיב למתקפה עליה לפני כניסת החג מתוך "כבוד למסורת ישראל וליהדות", אך החליטה כעת להשיב למה שכינתה "העליהום המגוחך" נגדה.

גולן תקפה את לייטר וכתבה כי הוא "הוציא את דבריי מהקשרם", אף שלטענתה שיבח בעבר את פעילותה ההסברתית בעולם ואת קשריה עם הקהילות היהודיות בארצות הברית. היא הוסיפה כי היא פועלת לאורך השנים "לטובת האינטרסים המדיניים והביטחוניים של ישראל" ולתיקון "הנזקים הבלתי נתפסים" שלדבריה גורמים גלעד קריב ויאיר גולן להסברה הישראלית.

השרה התייחסה גם לגורמים נוספים שמתחו עליה ביקורת וכתבה כי מדובר באנשים "שפיהם וליבם אינם שווים". לדבריה, יש מי שמנסים "לגרוף על חשבוני כמה נקודות אהדה", אך הדבר לא יסייע להם.

בהמשך הבהירה גולן כי דבריה כוונו כלפי ח"כ גלעד קריב בלבד ולא נגד קהילה כלשהי. היא האשימה את קריב כי "פגע בכוונת מכוון בביטחון המדינה כאשר הדליף מסמכים מסווגים", והוסיפה כי יאיר גולן "משווה את החברה הישראלית לנאצית וציטוטיו המזעזעים מהודהדים בתקשורת מטהרן ועד עזה".

בסיום דבריה קראה גולן לציבור לצפות בנאומה המלא ובדבריו של קריב נגדה ונגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר דודי אמסלם ותנועת הליכוד. היא כתבה כי בכוונתה להמשיך לפעול "בכל כוחי בחזית ההסברה הישראלית, למען מדינת ישראל, לוחמיה הגיבורים וביטחון אזרחיה - מבפנים ובחוץ".