המעצר הדרמטי בקלקיליה דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הערב (שלישי) תיעוד דרמטי מרגעי מעצרו של מחבל שלקח חלק ברצח עידו זולדן הי"ד לפני כעשרים שנה.

המעצר בוצע בעיר קלקיליה שביהודה ושומרון על ידי כוחות הביטחון. הכוחות שמו את ידם על המחבל, שאדי ג'ומעה, מיד לאחר שסיים לרצות 19 שנות מאסר בכלא של הרשות הפלסטינית.

בתיעוד שפורסם נראים כוחות הביטחון כשהם עוקבים בלבוש אזרחי אחר רכבו של המחבל. המעקב המבצעי התנהל במקביל מהאוויר ומהקרקע לאורך נתיב הנסיעה.

עם קבלת האות המבצעי בשטח, יזינקו הלוחמים מהרכב וביצעו את המעצר בקלקיליה. אל זירת האירוע הוזרמו כוחות ביטחון נוספים שאיבטחו את סביבת המעצר וסייעו בהשלמת המשימה.

הכוחות הפתיעו את המחבל מיד עם שחרורו, ומנעו את הימלטותו לאחר סיום תקופת כליאתו ברשות הפלסטינית.

פיגוע הירי שבו היה מעורב ג'ומעה הוביל לרציחתו של זולדן ביציאה מהכפר פונדוק על ידי שלושה שוטרים פלסטינים שירו בו למוות בשנת 2007.

שני שותפיו של ג'ומעה לביצוע הפיגוע, ד'אפר ועבדאללה ברהום, שוחררו מהכלא הישראלי במסגרת עסקת החטופים האחרונה שנערכה בין מדינת ישראל לארגון הטרור חמאס.

מעצרו של ג'ומעה בקלקיליה התבצע על ידי כוחות צה"ל, שב"כ ויחידת הגדעונים 33 בפיקוד חטיבת אפרים מיד עם שחרורו מהמאסר.

לאחר מעצרו, הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון", נמסר.