כוחות הביטחון עצרו היום (שלישי) בעיר קלקיליה שביהודה ושומרון את המחבל שאדי ג'ומעה, מיד לאחר שסיים לרצות 19 שנות מאסר בכלא של הרשות הפלסטינית.

ג'ומעה היה אחד משלושה שוטרים של הרש"פ שרצחו את עידו זולדן הי"ד בפיגוע ירי שבוצע בכפר פונדוק בשומרון בשנת 2007.

המחבל נעצר בשעתו על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים במטרה למנוע את מעצרו על ידי כוחות הביטחון של ישראל.

פיגוע הירי שבו היה מעורב ג'ומעה הוביל לרציחתו של זולדן ביציאה מהכפר פונדוק על ידי שוטרים פלסטינים שירו בו למוות.

שני שותפיו של ג'ומעה לביצוע הפיגוע, ד'אפר ועבדאללה ברהום, שוחררו מהכלא הישראלי במסגרת עסקת החטופים האחרונה שנערכה בין מדינת ישראל לארגון הטרור חמאס.

מעצרו של ג'ומעה בקלקיליה התבצע על ידי כוחות צה"ל, שב"כ ויחידת הגדעונים 33 בפיקוד חטיבת אפרים מיד עם שחרורו מהמאסר הממושך שריצה במוסדות הרשות הפלסטינית.

לאחר מעצרו, הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון", נמסר.

מעצר המחבל צילום: דוברות המשטרה

העדכון על המעצר נמסר להוריו של זולדן, נחמן ומרים, בשיחת ועידה משותפת בה השתתפו מפקד אוגדת איו"ש בצה"ל, תא"ל קובי הלר, מנהל מרחב שומרון בשב"כ וראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק.

"אנו מודים לכוחות הביטחון הגיבורים שלנו, בצבא ובשב"כ, על פעילותם המבצעית ועל כך שאינם שוכחים אף רוצח", מסר ראש המועצה ותיק בעקבות המעצר. "תודה שחתרתם בנחישות ומקצועיות למעצרו של בן העוולה הזה, גם 18 שנים לאחר הרצח".

בהתייחסו למעורבות מנגנוני הרשות הפלסטינית בטרור, הדגיש ותיק: "אנו זוכרים ומזכירים כי הרוצחים של עידו היו אנשי 'משטרת' הרשות הפלסטינית, והוא נרצח מנשק שהועבר לה על ידי ישראל. כאז כן היום ואף ביתר שאת - הרשות הפלסטינית היא איום שצמח לנו כאן מתחת לאף ובעידוד ממשלות ישראל מאז הסכמי אוסלו הארורים. הרשות ואנשיה מסכנים את חיי היהודים".

הוא קרא לביטול ההסכמים ולפירוק הרשות והוסיף: "במסגרת הביטול ההכרחי של הסכמי אוסלו, אותו אנו דורשים, יש לפרק לחלוטין את הרשות הפלסטינית, לגרש את כל אנשיה, קציניה וחייליה. אסור שהגולם הזה יתהפך עלינו ועלינו להשכים ולחסלו".