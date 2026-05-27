מזבלה ערבית פיראטית שמפעיל הכפר דיר איסתיא בשומרון מושכת אליה בכל שנה אלפי ציפורים נודדות, הרואות במקום מקור למזון מהיר.

המזון שמפוזר בין הררי הזבל והעשן המזהם מביא לנזקים כבדים ביותר לטבע ולעופות עצמן.

אתמול (שלישי) איתרו תושבים מגבעת צאן אביעזר, נקודת התיישבות יהודית השוכנת בין היישובים יצהר ועמנואל, חסידה שנפצעה ברגליה ובגופה בעת ששהתה במזבלה. החסידה נחתה על הקרקע בשטחי המרעה לאחר שאיבדה את יכולתה לעוף בשל הפציעה.

החסידה אותרה תשושה לגמרי, ונלקחה למקום מבטחים בגבעה שם הובאו לה מים ואוכל. מיד עם איתורה דיווחו התושבים לרט"ג, ופקח מטעמה הגיע לאסוף את החסידה לטיפול רפואי לצורך השבתה לטבע.

לפני כשבועים בלבד, תיעדו תושבים חסידה אחרת שניסתה לעוף כשיריעת ניילון גדולה מהמזבלה כרוכה סביב צווארה.

"הנזקים הסביבתיים האדירים שיוצרת הרשות הפלסטינית בלתי נתפסים ומכים בכל פינה", אמר עוז יהודה רום, תושב צאן אביעזר שאיתר יחד עם אשתו תמר את החסידה. "את העשן הרעיל של המזבלה אנחנו והישובים האחרים באזור נושמים בכל יום, אבל אנו רואים שוב ושוב שגם בעלי החיים נפגעים מזה".

"הפעם ב"ה היינו פה בשטח כדי לאתר ולהגיש סיוע לבעלי החיים שנפגעו מהטרור הסביבתי, אבל לפני שהגבעה הוקמה ההפקרות כאן ברכס הייתה קשה. למדנו מזה היום פעם נוספת, רק התיישבות תמנע טרור ערבי על כל סוגיו, ותשיב את הביטחון והשלווה לעם ישראל ולטבע", הוסיף רום.