פרסום ראשון: בעקבות הדיווח בערוץ 7 ופנייתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למשטרת ישראל על הרחקתה של פעילת הימין, עו"ד נילי נאהורי, משטח הר הבית - בוטל צו ההרחקה שלה.

השר בן גביר ביקש מהמשטרה הבהרה מכיוון שמדיניותו בהר הבית היא לא להרחיק את מי שמניף את דגל ישראל ולאחר שבתקופת כהונתו הותר ליהודים להתפלל לשיר לרקוד ולהשתחוות בשטח ההר.

נאהורי קיבלה מכתב רשמי ממפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ובו צו הרחקה מנהלי מתחומי ההר למשך חודשיים. הצו הוצא נגדה בעקבות הנפת דגל ישראל במהלך יום ירושלים במתחם.

במשטרה טענו כי 20 יהודים אחרים שהניפו דגלי ישראל במתחם לא הורחקו מהמקום בעקבות מעשיהם. חרף זאת השר בן גביר דורש מהמשטרה הסברים מפורטים מדוע נאהורי ואדם נוסף הורחקו מההר באמצעות צו רשמי.

בפנייתו למשטרה הבהיר השר כי המדיניות אותה הוא מוביל היא לאפשר הנפת דגלי ישראל בשטח הר הבית, ובוודאי שלא להרחיק את מי שמניף את דגל הלאום במקום.