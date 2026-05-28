האדמו"ר מסאטמר נשא היום דרשת חירום שהועברה בשידור חי ישיר לכל בתי החסידות בעולם כאשר במרכז הדרשה עמדה מתקפה חריפה נגד הבינה המלאכותית.

בדבריו קרא האדמו"ר לחסידיו להתרחק מכל מכשיר המאפשר גישה ל-AI - לרבות טלפונים כשרים.

"בכל טלפון בבית, אפילו בטלפון כשר, אפשר להתחבר לקליפה הזו ברגע אחד", אמר. "ישנם קורבנות רבים - בחורים צעירים, נערות, ואפילו אברכים. הם נופלים ויורדים ממש לתוך הגיהנום".

האדמו"ר הגדיר את ה-AI כאיום חמור מכל טכנולוגיה קודמת, ועשה השוואה לקרבות שניהל עולם החרדי בעבר נגד המחשב, הווידאו והסמארטפון.

"אז הייתה עצה - לא להכניס את הכלים האלה הביתה. הפעם אין עצה כזו. זה נמצא בכל מקום, ולהורים אין שום פיקוח".

בצעד יוצא דופן הטיל האדמו"ר חובת דיווח על החסידים: "כל מי שיודע על אדם אחר שיש לו קשר ל-AI - מחויב לדווח מיד להנהלת המוסד. "אם לא יגיד - נושא בעוון".