במועצה האזורית שומרון הודיעו הערב (חמישי) באופן רשמי כי שתי ישיבות חדשות יקומו ביישובים המתחדשים בצפון השומרון.

ישיבה גבוהה, המהווה שלוחה של ישיבת "בני דוד" בעלי, תקום ביישוב גנים, כשבראשה יעמוד הרב נריה בולאק. הישיבה פועלת תחת הישיבה הגבוהה בעלי בראשות הרב יהודה סדן, ובהנהגתם של הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין.

למעלה מ-50 תלמידים כבר הגיעו השבוע ליום גיבוש לקראת הקמת הישיבה המתוכננת לראש חודש אלול.

הישיבה השנייה עתידה לקום ביישוב החדש "עמק דותן". לאחר אישור הממשלה, יקום במקום יישוב ובמרכזו תפעל הישיבה, שהיא שלוחה של המוסדות הישיבתיים הקדם-צבאיים של הרב חיים ברוך בלוד, בברוכין ובטבריה.

בעמק דותן כבר החלו עבודות להקמת אחת מהישיבות החדשות, לצד שלוחות בוגרים שבחרו לקבוע את ביתם באזור.

מועצה אזורית שומרון יחד עם תנועת ההתיישבות אמנה, ובשיתוף פעולה מלא של מנהלת ההתיישבות, משרד הביטחון וחטיבת ההתיישבות, עמלים על העלאת יישובים רבים באזור.

הקמת מוסדות התורה והחינוך ביישובים האסטרטגיים הללו מתבצעת מתוך תפיסה במועצה כי חידוש ההתיישבות מצריך מנוע צמיחה ערכי.

18 היישובים החדשים בצפון השומרון עתידים לפנות למגוון קהלים, החל מהציבור הדתי והחרדי ועד ליישובים המיועדים לציבור הכללי.

הרב חיים ברוך התייחס למהלך ואמר, "אנחנו נרגשים לבוא ולהקים את היישוב גנים בצפון השומרון, ולהיות מגדלור של תורה וקודש בצפון השומרון. צפון השומרון זה תיקון עוול היסטורי. אנחנו שמחים להגיע לפה מברוכין, מכל השלוחות, מלוד ומטבריה, להקים מוסד של תורה, יישוב של תורה, והתיישבות חדשה בארץ ישראל".

הרב נריה בולאק הוסיף, "זה שבוגרי בני דוד בעלי מגיעים לגנים, ומקימים יישוב במקום כל כך אסטרטגי שמגן על כל צפון הארץ ומתקן את הטעות הבסיסית של עקירת היישוב משם סביב אור של תורה ומתוך אור של תורה, תורה שמחוברת לעם ישראל, לצה"ל, למדינת ישראל, אין תיקון שלם יותר מזה. אנחנו חוזרים לצפון השומרון ועכשיו לתמיד. עם ישראל יהיה כאן לתמיד".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, סיכם את ההחלטה ואמר, "לפני עשרים שנה עשינו חטא איום ונורא ועיוות נוראי כלפי ארץ ישראל, כלפי האזרחים של מדינת ישראל וכלפי הביטחון של המדינה בגירוש ועקירת היישובים בצפון השומרון. היום מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ועם ישראל כולו מתקן את הטעות ויש לנו את הזכות להיות חלק מתיקון הטעות ההיסטורית הזו".

הוא הוסיף: "נעקרו ארבעה יישובים, ואנחנו בונים כאן שמונה עשר יישובים חדשים. כל כך מרגש שלצד כל התנופה של היישובים, יישובים רבים ואסטרטגיים במיקום שלהם ובחשיבות שלהם, נבנים סביב אור של תורה. בוגרי הישיבות הקדם צבאיות של הציונות הדתית, שהובילו ומובילים את הלחימה בכל החזיתות, חוזרים מהמלחמה וקובעים את ביתם כאן כדי לחזק את הערכים ולחזק את הציונות ולהביא מכאן ביטחון לכל מדינת ישראל".