מכינה ישיבתית חדשה מוקמת בימים אלו בשדמות מחולה שבבקעת הירדן על ידי עמותת 'בית מורשת'.

המכינה מיועדת לבוגרי שמינית לקראת שירותם הצבאי, מתוך מטרה לשמש עבורם בית גידול רוחני ותרבותי ובית חם להמשך חייהם.

במכינה מסבירים כי אחד מעקרונות היסוד של המקום הוא בירור אמוני מעמיק וביסוס לימודי האמונה מתוך התמודדות עם סוגיות ודילמות בחיי הקודש, המדינה, הפרט והכלל. לצד זאת, יושם דגש על שילוב בין לימוד תורה לבין עשייה מעשית וחיבור לחיי המעשה.

סדר היום במכינה צפוי לשלב לימודי עומק בבית המדרש לצד עבודה חקלאית והתנדבות קהילתית.

במכינה מדגישים כי תפיסת עולמם מבוססת על חיבור בין לימודי התורה לבין עשייה חברתית ולאומית, מתוך שמחת חיים, כנות ואחריות הדדית. מדובר במסגרת המיועדת לצעירים המחפשים מקום חם, משפחתי, תורני ומחובר לאדמה.

בראשות המכינה עומד הרב גלעד אורבך, בוגר ישיבות 'מרכז הרב' ו'ניר' קריית ארבע ובעל כושר לרבנות.

הרב אורבך שירת כלוחם בגולני, ובמהלך התקופה מאז שמחת תורה שירת כ-400 ימי מילואים.