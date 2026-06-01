ערוץ 14 הודיע היום (שני) על הצטרפותו של ד"ר אבישי בן חיים לצוות הערוץ.

בן חיים, מהעיתונאים והפרשנים הבולטים בישראל, יצטרף לפאנל תוכנית "הפטריוטים" וכן ישמש כפרשן בתוכניות הפריים טיים של הערוץ.

ד"ר בן חיים החל את דרכו התקשורתית ככתב לענייני חרדים בעיתן "מעריב". ב-2010 הצטרף לערוץ 10 (לימים 13) בתור כתב לענייני חרדים ודתיים.

מהנהלת ערוץ 14 נמסר כי הם שמחים על הצטרפותו. עוד ציינו בהנהלה כי ניסיונו העיתונאי, הידע הרחב והקול הייחודי שהוא מביא לשיח הציבורי, יהוו תוספת משמעותית ובעלת ערך רב לערוץ ולצופיו.

בשבוע שעבר הודיע בן חיים על עזיבת חברת החדשות של ערוץ 13, שבה פעל במהלך 16 השנים האחרונות.

הוא פרסם הודעת פרישה מפורטת שבה הודה לעמיתיו הרבים לעבודה, בהם העורכים, הצלמים, מחלקת האיפור, עורכי הווידאו, אנשי הארכיון, מחלקת משאבי אנוש והמפיקים.

בדבריו הזכיר את מנהלי "רשת" ואת ראשי החברה והמנכ"לים בעבר ובהווה, אשר הקפידו לתת במה לקולו השונה על המסך.

במהלך שנותיו בחברה פיתח בן חיים שתי תיאוריות פוליטיות-חברתיות מרכזיות בשיח הישראלי, ובהן תיאוריית "ישראל השנייה" ותיאוריית "חרדים ההתפרקות" שעסקה בהתפרקות שיטת הממשל של "שלטון המרנים".