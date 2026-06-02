החופשה לדרום אמריקה אולי תצטרך לחכות - אבל האמפנדה הענקית הזו, יכולה להגיע לשולחן שלכם כבר היום.

בצק ביתי עשיר ופריך, מלית טונה סמיכה ומתובלת עם ירקות ופרוסות ביצה קשה - מנה שמספיקה לכולם ומרשימה כל שולחן. עוד מתכון ידידותי מבית מחלקת התזונה של Teka.

מצרכים למלית:

1 בצל גדול

1/2 פלפל אדום ו-1 פלפל ירוק

2 שיני שום

פפריקה מתוקה

250 גרם עגבניות מרוסקות

4 קופסאות טונה מסוננות

2 ביצים קשות, פרוסות

200 מ"ל שמן



מצרכים לבצק:

700 גרם קמח רגיל

200 מ"ל מים פושרים

200 מ"ל שמן (מהמלית)

10 גרם מלח

ביצה טרופה להברשה



אופן ההכנה:

1. קוצצים בצל ופלפלים לקוביות. מטגנים ב-200 מ"ל שמן עם מלח, שום ופפריקה עד לריכוך מלא.

2. מסננים את הירקות מהשמן ושומרים את השמן לבצק. מערבבים את הירקות עם העגבניות והטונה, ומבשלים דקה נוספת לאיחוד הטעמים.

3. מכינים בצק: מערבבים קמח, מים, מלח והשמן השמור. מעבדים לבצק אחיד ומניחים למנוחה של חצי שעה מכוסה.

4. מחלקים את הבצק לשניים. מרדדים חצי לגודל התבנית ומניחים על נייר אפייה. מורחים את המלית ומסדרים מעל פרוסות ביצה קשה.

5. מכסים בחצי הבצק השני, אוטמים את הקצוות ויוצרים חור קטן במרכז.

6. מברישים בביצה טרופה ואופים ב-180 מעלות כ-40 דקות עד להזהבה. מגישים חם.

תודה למחלקת התזונה של Teka, מותג מוצרי חשמל אירופאי, על המתכון המקורי.



