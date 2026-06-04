יש קינוחים שנראים מורכבים ומרשימים - ומתגלים בהכנה כפשוטים בהפתעה.

מוס הגבינה של השף הצעיר נתנאל שפיגל הוא בדיוק כזה: שכבות של טעם עשיר, מרקם אוורירי וקטיפתי, ניחוח וניל ולימון שמרים את הכל.

הסוד הוא בבסיס הפטיסייר שמבשלים בסיר, בגבינה הלבנה שנוסף אחר כך, ובקצפת שנקפלת פנימה ברגע האחרון - ואז סבלנות של ארבע שעות במקרר, והתוצאה מדברת בעד עצמה.

מצרכים:

2 גרם ג'לטין

10 גרם מים (להשרייה)

40 גרם חלב

20 גרם שמנת מתוקה 38% (1)

כפית מחית וניל

גרידה מחצי לימון

30 גרם סוכר (1)

45 גרם חלמונים

10 גרם קורנפלור

100 גרם גבינה לבנה 9%

100 גרם שמנת מתוקה 38% (2)

20 גרם סוכר (2)

אופן ההכנה:

1. משרים את הג'לטין עם המים ומניחים למשך לפחות 10 דקות.

2. בסיר מניחים חלב, שמנת מתוקה (1), מחית וניל וגרידת לימון ומחממים על אש בינונית.

3. בקערה נפרדת מערבבים סוכר (1), חלמונים וקורנפלור עד לתערובת אחידה.

4. משווים טמפרטורות בין שתי התערובות ומחזירים לסיר. מבשלים על אש בינונית תוך כדי טריפה מתמדת עד להסמכה - בדומה לקרם פטיסייר.

5. מעבירים במסננת דקה או טוחנים עם בלנדר מוט כדי לפורר גושים.

6. מעבירים לקערה, מוסיפים את הג'לטין המומס ואת הגבינה הלבנה וטורפים היטב עם מטרפה עד לתערובת חלקה.

7. בקערת מיקסר, בעזרת וו בלון, מקציפים שמנת (2) עם סוכר (2) עד לקצפת רכה.

8. מאחדים את שתי התערובות בקיפולים עדינים - לא חזקים מדי, כדי לשמור על המרקם האוורירי.

9. מעבירים לכלי ההגשה הרצוי ומייצבים במקרר לפחות 4 שעות.



הצעת הגשה: טופי קרמל וקראמבל.

השף נתנאל שפיגל הוא שף צעיר ומבטיח שמביא איתו אהבה אמיתית לקינוחים קלאסיים עם נגיעה מחודשת. את מוס הגבינה הזה הוא מכין עם תשומת לב לכל פרט - מהשרייה נכונה של הג'לטין ועד לקיפול הסופי של הקצפת.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.