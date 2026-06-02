ד"ר סמיר קאסם, מנהל המחלקה בבית החולים "כרמל" בה התמחה סרן ד"ר אורי סילבסטר שנפל אתמול בלבנון, ספד לו היום (שלישי) בכאן רשת ב'.

סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, שירת בתור רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי ונפל מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה סמוך למצודת הבופור בדרום לבנון. באירוע שבו נפל סילבסטר נפצעו שבעה חיילים נוספים, ומצבם של כמה מהם מוגדר קשה.

"הוא היה רופא מקסים, כל מה שהוא עשה, הוא עשה בצורה מושלמת", אמר ד"ר קאסם במהלך הראיון.

מנהל המחלקה שיתף כי אורי עבד מספר חודשים במחלקה הפנימית כמתמחה לקראת סוף שנת 2022, יחד עם בת זוגו ולימים אשתו, שחר.

הוא תיאר אותם כזוג מקסים והוסיף כי אורי השאיר חותם עמוק במחלקה בזכות גישה אנושית, התחברות יוצאת דופן לצוות ונעימות הליכות. "אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן, גם כבנאדם, גם כרופא, וגם כחבר ואיש צוות".

הוא הוסיף כי כל מי שעבד עם סילבסטר התרשם ממנו עמוקות: "הוא קיבל ציון 100 מתוך 100 בכל התחנות שהוא היה בהם. זה אופי של בנאדם שאוהב לעשות את הדברים בצורה הכי מושלמת, כולל היחס האנושי למטופלים ולמשפחות. זו אבידה גדולה מאוד".

לצד נפילתו של סילבסטר, התיר אתמול בבוקר דובר צה"ל לפרסם כי חייל נוסף נפל בקרבות בדרום לבנון. סמל-ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל גם הוא מפגיעת רחפן נפץ.