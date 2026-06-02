ד"ר אורי יוסף סילבסטר ז"ל (30), רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי שנהרג אתמול (שני) מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון פרסם ביום הולדתו האחרון ב-15 באוקטובר פוסט מצמרר בו הביע תקווה לסיום המלחמה והשכול המתלווה אליה.

"לפני שנתיים, שבוע לאחר פרוץ המלחמה, 'חגגתי' יום הולדת. לשמחה הקטנה והפרטית התווספה מועקה, שהתלוותה לכל רגע אושר מאז. סיפורי הזוועות, והשכול המצטבר הפרו את המאזן הנורמלי של החיים, בין רע לטוב ודפקו איתם את היכולת להרגיש רגשות באופן שלמדנו להרגיש. מאז, לתחושתי, כל שמחה מלוכלכת בעצב, וגם העצב השתטח לעומת השכול הגדול והאיום", כתב אז סילבסטר ז"ל.

הוא הוסיף "עכשיו לאחר שנתיים, סוף סוף הלב יכול לעשות דיאטה וישנה סיבה אמיתית לחגיגה. מעבר לאושר העצום שאהוביהם של רבים חוזרים לחיק משפחתם, ושמעגל השכול ייעצר מלגדול, כולי תקווה שנקודה זו היא ראשית הצירים בריפוי עבור כולם".

"מקווה שמעכשיו נוכל לכייל את הרגשות שלנו מחדש - להרגיש אושר, מבלי ישר לחשוב על הזכות היותר מדי פריבילגית שנפלה בחלקנו לחוש אותו. מקווה שנבואת הזעם מהמשפט 'מישהו שר את זה קודם' מ'שיר של אחרי מלחמה' תתבדה, ואחרי מלחמה חסרת תקדים נשבור את מחזוריות המלחמות בישראל ונכנס לתקופה של שלום ופריחה ללא תאריך תפוגה", סיכם.

סילבסטר ז"ל הוא הנופל ה-15 מאז כניסת הפסקת האש בלבנון לתוקף. זו הפעם הראשונה מתחילת המלחמה שרופא נופל בשדה הקרב במהלך של תמרון של צה"ל.

מפגיעת רחפן הנפץ ממנה נהרג הקצין נפצעו עוד שבעה חיילים: שלושה חיילים באורח קשה בהם שני קצינים, לוחם בינוני, ושלושה חיילים בהם שני קצינים באורח קל. בין הפצועים באורח קל: מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סא"ל.

הרופא הגדודי נהרג לאחר שארגון חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוח צה"ל מגדוד שקד שפעל בכפר זוטר א-שרקיה מצפון לנהר הליטאני לא רחוק מהבופור. הרחפנים התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמ"ר - ושם נפגע ונהרג סילבסטר.

בבית אריה ספדו לו: "בצער עמוק ובכאב גדול התבשרנו היום על נפילתו של סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר בן היישוב, אשר נפל בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. אורי, בן 30 בנופלו, שירת כרופא היחידה ופעל במסירות, באומץ לב רב ובתחושת שליחות למען חבריו ולמען ביטחון מדינת ישראל. קהילת בית אריה-עופרים מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של המשפחה. אנו מחבקים את רעייתו, את הוריו, את אחיותיו, את בני משפחתו וכל אוהביו בשעה קשה ומטלטלת זו. יהי זכרו ברוך".