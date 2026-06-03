הנהלת רשת החדשות CBS הודיעו על פיטוריו של סקוט פלי, אחד הכתבים המזוהים ביותר עם תוכנית התחקירים "60 דקות" ומבכירי עיתונאי CBS במשך עשרות שנים. הפיטורים הגיעו בעקבות עימות חריף של הכתב עם ההנהלה החדשה של התוכנית.

לפי דיווחים בארה"ב, פלי התעמת ביום שני עם המפיק הראשי החדש של התוכנית, ניק בילטון, במהלך פגישה שנערכה עם אנשי המערכת.

יממה לאחר מכן, ביום שלישי בערב, הודיע בילטון לפלי על סיום העסקתו, וציין במכתב כי העבודה הופסקה "מסיבה מוצדקת ובתוקף מיידי".

העימות התרחש בתחילת השבוע כאשר פלי מתח ביקורת חריפה על השינויים במערכת, ואמר כי עורכת החדשות הראשית של הרשת, בארי וייס, "רוצחת את '60 דקות'". פלי הוסיף באותה פגישה, "היא לא אוהבת את המקום הזה - היא הגיעה כדי להרוג אותו, והיא עושה בדיוק את זה".

במהלך הישיבה תקף הכתב גם את בילטון, עיתונאי טכנולוגיה ותיק שעבד בעבר ב"ניו יורק טיימס" וב"ואניטי פייר", וטען כי יש לו כישורים "דלים" לתפקיד המפיק הראשי. הפיטורים עצמם מגיעים על רקע מהפכה רחבה שמובילה וייס, במסגרתה מונה בילטון לתפקידו בחודש שעבר.

לאחר הפיטורים שלח בילטון הודעה לעובדי התוכנית ובה כתב, "חשבתי שחשוב שתשמעו זאת ממני קודם. נפרדנו מסקוט פלי". המפיק הוסיף כי הוא מודע למשמעותו של פלי עבור העובדים, וציין כי ניסה למצוא עמו מכנה משותף במהלך סוף השבוע ואחר הצהריים, אך "זו לא הייתה הדרך שסקוט בחר".

בהודעה נוספת שהופנתה ישירות לפלי, האשים אותו בילטון בהתנהלות בלתי הולמת וכתב, "אתמול חטפת את הפגישה הראשונה שלי עם הצוות כדי להשמיץ אותי, את הכישורים שלי ואת הכוונות שלי, תוך גילוי חוסר נימוס ובוז יוצאי דופן". המפיק סיכם כי הוא מקבל בברכה דיונים מכבדים בתוך הצוות, אך לדבריו, "זה לא היה דבר מהסוג הזה".