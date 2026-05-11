ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (שני) לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS האמריקנית והתייחס למלחמה באיראן, למגעים סביב תוכנית הגרעין וללחימה מול חיזבאללה.

במהלך הריאיון אמר נתניהו כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים, אך הדגיש כי המשימה טרם הושלמה.

לדבריו, "אני חושב שהשגנו הרבה, אבל זה לא נגמר. כי עדיין יש חומר גרעיני, אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן. עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק. עדיין יש שלוחים (פרוקסיז) שאיראן תומכת בהם, וטילים בליסטיים שהם עדיין רוצים לייצר. עכשיו, פגענו בהרבה מזה, אבל כל זה עדיין שם, ויש עבודה לעשות".

נתניהו נשאל גם על האפשרות להפלת משטר האייתוללות והשיב כי לא ניתן לדעת מתי הדבר יקרה, אך ציין כי מדובר בתרחיש אפשרי. "לא אמרתי לטראמפ שזה מובטח. אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולה אבל סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה", אמר. בהמשך הוסיף כי "בעיית מצר הורמוז הובנה במשך הזמן, אינני טוען שחזיתי את זה".

ראש הממשלה התייחס גם לאפשרות של הוצאת האורניום המועשר משטח איראן ואמר כי מדובר במהלך שניתן לבצע. "אני לא הולך לדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי זה 'אני רוצה להיכנס לשם'. ואני חושב שזה יכול להיעשות פיזית, זו לא הבעיה. אם יש לך הסכם, ואתה נכנס ומוציא את זה - למה לא? זו הדרך הטובה ביותר".

בסוגיית הלחימה מול חיזבאללה הדגיש נתניהו כי יש להפריד בין הזירות. כשנשאל אם יסכים להפסקת אש גם במקרה של לחץ מצד נשיא ארצות הברית, השיב בשלילה ואמר: "הם רוצים לפגוע בקהילות שלנו. אם המשטר באיראן יחלש או יופל זה יהיה הסוף של חיזבאללה וגם של חמאס והחות'ים".

בהמשך הריאיון נשאל ראש הממשלה על היחלשות התמיכה בישראל בקרב הציבור האמריקני וטען כי הרשתות החברתיות ממלאות בכך תפקיד מרכזי. "ישראל במצור בחזית התעמולה", אמר, והוסיף כי "יש מספר מדינות שעשו מניפולציה על המדיה החברתית כדי לפגוע בישראל".

נתניהו הדגיש כי ישראל פועלת לצמצום הפגיעה באזרחים במהלך הלחימה. "ישראל עשתה כל מאמץ שלא לפגוע באזרחים חפים מפשע. זו מלחמה ובמלחמה צבאות לפעמים מחטיאים ואזרחים נהרגים. אלו טעויות ולא דבר מכוון".

הוא נשאל בנוסף על אחריותו למאורעות 7 באוקטובר והשיב: "לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה. בוא נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית. זו ההצעה שלי ואהיה הראשון להופיע שם". עוד הוסיף: "הבעיה שלי היא שזה עד 7 באוקטובר, מה לגבי מאז 7 באוקטובר? זו בבירור הייתה האחריות שלי לצאת מחניקת המוות של איראן, וזה מה שעשינו".

נתניהו התייחס למצבו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי ואמר: "הוא מכונס בבונקר סודי, ואני חושב שהוא מנסה לבסס את כוחו. אין לו את הכוח שהיה לאביו".

בסיום הריאיון אמר נתניהו כי המצב הנוכחי עשוי להוביל להרחבת שיתופי הפעולה עם מדינות ערב. "אני שומע ממדינות ערביות שלא אפרט אבל הן רוצות לחזק את הברית עם ישראל וזה חזק יותר עכשיו מאשר לפני המלחמה. אני אומר לך שהדרגה של שיתוף פעולה כלכלי, אנרגיה, בינה מלאכותית הוא גדול והם רואים את האפשרות לחלוק את פירות ההצלחות האלה".