עסקת פריסייל מצומצמת ל-20 דירות בלבד מוצעת בימים אלה בפרויקט חדש בקריות, במרחק של כ-400 מטר מחוף הים.

לפי דברי המשווקים, הדירות מוצעות במחיר הנמוך בכ-400 אלף ש"ח ממחירי השוק באזור, במסגרת כניסה מוקדמת לפני פתיחת השיווק הרחב לציבור.

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העסקה מיועדת למשקיעים ולרוכשים המעוניינים להיכנס לפרויקט בשלב מוקדם, בתנאים שאינם מוצעים בדרך כלל בשוק הפתוח. הדירות המוצעות כוללות דירות 3, 4 ו-5 חדרים, במחירים החל מ-1,590,000 ש"ח, כאשר ההון העצמי הנדרש מתחיל בכ-250,000 ש"ח בלבד.

על פי תנאי העסקה, הרוכשים ישלמו 15% בלבד במעמד החתימה, ואת יתרת הסכום - 85% - רק במועד המסירה, הצפוי בעוד כ-5.5 שנים. בנוסף, העסקה כוללת פטור מלא מהצמדה למדד, ללא צורך בהלוואת קבלן, וערבות בנקאית מלאה על כל שקל שמשולם.

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במסגרת מפגש זום ייחודי יוצגו הפרטים המלאים של הפרויקט, לרבות מבנה התשלומים, סוגי הדירות, רמת הביטחונות, משמעות הפטור ממדד והפער הנטען מול מחירי השוק באזור. כמו כן יוצגו מאפייני הקריות, הקרבה לים והשיקולים המרכזיים שיש לבחון לפני כניסה לעסקה בשלב מוקדם.

הקריות נמצאות בשנים האחרונות בתנופת פיתוח והתחדשות עירונית, והאזור הסמוך לחוף הים מושך עניין מצד רוכשים ומשקיעים. לפי מארגני המהלך, שילוב של מיקום קרוב לים, כניסה מוקדמת למחיר ותנאי תשלום מדורגים עשוי לייצר פוטנציאל השבחה לאורך תקופת הבנייה.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 10.06, בשעה 20:30, בזום וללא עלות. מספר הדירות במסגרת הקבוצה מוגבל ל-20 בלבד, ולפי המשווקים, לאחר יציאת הפרויקט לשיווק פומבי תנאי העסקה הנוכחיים לא יישמרו.

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