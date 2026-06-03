אוקראינה ביצעה הלילה (רביעי) מתקפת כטב"מים נרחבת בשטח רוסיה, שפגעה בין היתר בסנט פטרסבורג, העיר השנייה בגודלה במדינה ועיר הולדתו של הנשיא ולדימיר פוטין.

המתקפה כוונה למסוף יצוא נפט ולמתקן צבאי סמוך לעיר והבוקר התקבלו דיווחים על עשן סמיך שעלה מעל חלקים שונים בעיר יחד עם פיצוצים עזים שנשמעו.

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, אישר כי הכוחות האוקראיניים הם שעמדו מאחורי תקיפת מתקן הדלק והאתר הצבאי.

העיתוי של המתקפה נחשב רגיש במיוחד עבור הקרמלין, שכן היא התרחשה שעות ספורות לפני פתיחת הפורום הכלכלי הבין-לאומי של סנט פטרסבורג, המכונה לעיתים "הדאבוס של פוטין". הפורום נועד להציג את רוסיה כמעצמה כלכלית יציבה ולמשוך השקעות זרות, כאשר באופן חריג, לראשונה משנת 2018, צפוי נציג רשמי של ממשל ארה"ב להשתתף באירוע.

בעקבות האירועים, נמל התעופה פולקובו בעיר נאלץ להטיל הגבלות זמניות על פעילותו, ויותר מ-30 טיסות עוכבו או בוטלו. ראש עיריית סנט פטרסבורג מסר כי מספר אתרי תשתיות בשלושה מחוזות שונים בעיר נפגעו במהלך המתקפה.

במקביל, מושל מחוז לנינגרד הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הרוסיות יירטו במהלך הלילה 59 כטב"מים, ובסך הכל הודיעה רוסיה כי יירטה הלילה 354 כטב"מים אוקראיניים ברחבי המדינה. התקיפה הנוכחית מגיעה בזמן שהמלחמה, שנמשכת כבר יותר מארבע שנים, נכנסת להסלמה חדשה בה אוקראינה מרחיבה מאוד את מתקפותיה ורוסיה מתקשה לממש את יעדיה.

התקיפה ברוסיה, סנט פטרסבורג צילום: Anadolu via Reuters Connect

על פי דיווח בוושינגטון פוסט, גורמים רוסים ואירופיים מעריכים כי המתקפה האוקראינית היא חלק ממגמה רחבה של שחיקת היתרון הרוסי, כאשר התקדמות הצבא הרוסי בחזית האטה, המשאבים הכלכליים של המדינה מצטמצמים והתקיפות בעומק השטח הרוסי מתרחבות.

מתקפות אלו גורמות לשיבושים נרחבים בנתיבי האספקה הלוגיסטיים, במיוחד במסדרון היבשתי המחבר בין רוסיה לחצי האי קרים ולשטחים הכבושים בדרום אוקראינה. אנליסטים מטעם הקרמלין אף דיווחו כי בשל הפגיעות המתמשכות נאלצו הרשויות בקרים להגביל את אספקת הדלק, ובסוף השבוע דווח באזור על מחסור נרחב בבנזין.

לצד הלחץ הצבאי, רוסיה מתמודדת עם קשיים כלכליים גוברים, ושר האוצר הרוסי, אנטון סילואנוב, הזהיר כי הממשלה נערכת לקיצוצים משמעותיים כמעט בכל תחומי התקציב למעט ביטחון ורווחה. סילואנוב ציין כי עתודות המדינה אינן בלתי מוגבלות וכי ההשקעה במלחמה עלתה בהרבה על ההערכות הראשוניות.

במקביל, מאמר שפרסם האקדמאי הרוסי וסילי קשין באחד מכתבי העת הבולטים למדיניות חוץ ברוסיה קבע כי יעדי המלחמה שהציב פוטין, ובראשם כיבוש חבל דונבאס, אינם בני השגה עוד בשל הסיוע המערבי המתמשך לאוקראינה והיכולת של קייב לגייס כוחות.

גורמים אירופיים מעריכים כי הקרמלין מנסה באמצעות איומים והסלמה, כמו ליבוי עקיף של האיומים לתקוף את המדינות הבלטיות בנאט"ו, ליצור לחץ שיוביל לחידוש המשא ומתן בתנאים הנוחים למוסקבה. עם זאת, אותם גורמים מציינים כי המצב בשטח מעיד על מגמה הפוכה של שחיקת היתרון הרוסי והרחבת זירת הלחימה מצד אוקראינה. בחודשים האחרונים אף ניכרת מגמה חדשה בשטח, במסגרתה אוקראינה מצליחה לשחרר יותר שטח כבוש מאשר השטח הנוסף שרוסיה מצליחה לכבוש.