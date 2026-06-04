המתפרעים החרדים בבית משפחת סולברג יואלי ברים, חדשות 13

בית משפט השלום בירושלים דן אחר הצהריים (חמישי) בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם של 62 חשודים חרדים שנעצרו לאחר ההתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

עד שעות הערב הוארך מעצרם של 44 מהחשודים, בעוד שחלק מהעצורים שוחררו בתנאים מגבילים. לפי המשטרה, חמישה קטינים יישארו במעצר עד מחר, בעוד שמעצרם של חלק מהבגירים הוארך עד שבוע הבא.

בנוסף, בית המשפט הורה על שחרורם למעצר בית של 19 חשודים, אך נעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע ההחלטה עד מחר.

החשודים הובאו לבית המשפט בקבוצות קטנות תחת אבטחה משטרתית כבדה. במהלך הדיונים שרו עשרות ילדים מחוץ לאולם שירים לתמיכה בעצורים, עד שהשופט ציון סהראי הורה להרחיקם מהמקום והפסיק את הדיון לזמן קצר.

במהלך הדיון נחשף כי ניידת סיור משטרתית שהייתה באזור בזמן ההתפרעות לא התערבה באירוע. נציג המשטרה הסביר כי שני השוטרים שהיו בניידת נמלטו מהמקום בשל מספרם הרב של המתפרעים.

במשטרה טענו כי הכוחות חברו לכוחות נוספים ורק לאחר צבירת כוח נכנסו לפעולה מחשש לסיכון חיי השוטרים.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצר החשודים ב-12 ימים וטענה כי הם אותרו באוטובוס שעזב את הזירה לאחר האירוע. לטענתה, קיימים תיעודים הקושרים אותם למקום וכן חומרי חקירה נוספים שנמצאים עדיין בפענוח.

השופט סהראי קבע בהחלטתו כי מדובר ב"אירוע חמור ומסוכן" וכי קיים חשד סביר למעורבותם של העצורים. לדבריו, בשלב זה לא ניתן לקבוע את חלקו המדויק של כל אחד מהחשודים, אך ניתן לקבל את עמדת המשטרה שלפיה מדובר בהתפרעות שבוצעה בצוותא ובאופן מאורגן מראש. עוד ציין כי חלק מהחשודים סירבו להזדהות ולא שיתפו פעולה עם החוקרים, דבר שמקים חשש לשיבוש החקירה.

לצד זאת, השופט הורה לשחרר מספר חשודים למעצר בית בן שישה ימים. בנוסף שוחרר נהג האוטובוס ללא כל תנאי לאחר שנקבע כי הסיכוי שהיה מעורב בהתפרעות "קלוש עד לא קיים".

השופט מתח ביקורת על המשטרה שלא בדקה את גרסתו של הנהג, שטען כי ביצע את הנסיעה בהתאם להנחיית סדרן החברה שבה הוא מועסק.

ההתפרעות אירעה אמש בביתו של השופט סולברג, כאשר עשרות מפגינים גרמו נזק לחלונות הבית, לרכבו ולחפצים בחצר במחאה על פסיקות בג"ץ בסוגיית גיוס חרדים. לאחר האירוע ניסו המשתתפים לעזוב את המקום באוטובוס, שנעצר על ידי כוחות משטרה גדולים שהגיעו לזירה ועיכבו את נוסעיו עד להשלמת המעצרים.