ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, מינה את תת-אלוף טל פוליטיס לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון. במסגרת המינוי יועלה פוליטיס לדרגת אלוף.

בנוסף הודיע צה"ל כי תת-אלוף ברק חירם ימונה לראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים, בהתאם לסיכום מוקדם בצה"ל, ובמקומו של תא"ל ישראל שומר שהודח.

המינויים אושרו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ. הרמטכ"ל שוחח עם שני הקצינים ובירך אותם על כניסתם לתפקידים החדשים.

המהלך מגיע שעות ספורות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על מינויו של תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי. מרקיזנו, שכיהן עד כה כמזכירו הצבאי של שר הביטחון, יועלה גם הוא לדרגת אלוף ויחליף את האלוף רומן גופמן, שמונה לראש המוסד.

מרקיזנו שירת לאורך השנים בשורה של תפקידי פיקוד, ובהם מפקד גדוד 405, מפקד אגד ארטילריה, מפקד חטיבות האש 209 ו-215, ראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה וראש מטה פיקוד הצפון. בלשכת ראש הממשלה ציינו כי ניסיונו יאפשר לו להיכנס לתפקיד באופן מיידי וללא צורך בתקופת חפיפה.

במערכת הביטחון העריכו בתקופה האחרונה כי תא"ל חירם הוא המועמד המוביל לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. עם בחירתו של מרקיזנו, יכנס חירם כאמור לתפקיד ראש חטיבת המבצעים.

המינויים משלימים גם את איוש תפקיד הנספח בוושינגטון, שנותר בלתי מאויש במשך חודשים ארוכים לאחר שבין הרמטכ"ל לשר הביטחון התקיימו חילוקי דעות בנוגע לזהות המועמד לתפקיד, וכעת הוחלט למנות את תא"ל פוליטיס, שיועלה לדרגת אלוף וייצג את צה"ל בארצות הברית.

בעקבות מעברו של מרקיזנו ללשכת ראש הממשלה, יידרש כעת שר הביטחון למנות מזכיר צבאי חדש בלשכתו.