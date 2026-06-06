הזמר ישי לוי בן ה-63, מגדולי הזמרים בתחום הזמר הים-תיכוני, אושפז במצב קשה בבית החולים. ממשפחתו נמסר: "אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות".

בשנת 2005 לקה לוי במחלת ריאות חסימתית כרונית. כעבור שש שנים אושפז בשל סיבוך של דלקת ריאות שסיכן את חייו ומאז הפסיק לעשן.

בקריירה שהחלה באמצע שנות ה-80, הוציא לוי יותר מ-20 אלבומים. בשנת 1984 הוציא את אלבומו הראשון "חפלה עם בן-מוש", וב-1986 את אלבומו השני "הנה בא היום" מתוכו הצליח במיוחד השיר "רעיה".

בשנת 1989 שחרר את האלבום "להתחיל מבראשית", בו בלט במיוחד הלהיט "רקדי".

בשנת 2008 חזר לוי לפעילות עם האלבום "ריקוד רומנטי". בשנת 2010 הוציא את השיר "האחת שלי", שזכה להצלחה במצעדי הפזמונים והיה שיר הנושא של האלבום שהוציא ב-2011.