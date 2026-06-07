הטרסה של וולדורף חוזרת לקיץ

יש מקומות בירושלים שיודעים לקחת את הערב צעד אחד קדימה, והטרסה של מלון וולדורף אסטוריה היא בדיוק אחד מהם.

החל מ-1 ביוני חוזר בר הקיץ של המלון לפעילות וייפתח לקהל הרחב למשך שלושה חודשים, עם שילוב בין נוף ירושלמי פתוח, מוזיקה רגועה ותפריט שנבנה במיוחד לערבי הקיץ של העיר.

הטרסה, הממוקמת בקומה הרביעית של המלון, פועלת בימים ראשון עד חמישי בשעות הערב ומציעה חוויית בילוי שמצליחה להרגיש גם יוקרתית וגם נינוחה. התאורה החמימה, עצי הזית והצמחייה המקומית יוצרים תחושה של גן ים תיכוני בלב ירושלים, בעוד המטבח והבר הפתוחים מכניסים את האורחים ישר אל תוך ההתרחשות הקולינרית.

צילום: דניאל לילה

יש משהו בטרסה שמצליח לחבר בין האלגנטיות השקטה של וולדורף אסטוריה לבין הקסם הירושלמי של לילות הקיץ. זה לא רק מקום לשבת בו על דרינק, אלא מרחב שמצליח לייצר אווירה נעימה, מוקפדת ומלאת סטייל, כזו שגורמת לערב להרגיש קצת אחר.

השנה בחרו בוולדורף לקחת את התפריט לכיוון מעט יותר נועז וצבעוני, עם השפעות מקסיקניות שמגיעות דרך שיתוף פעולה עם מותג הטקילה פטרון. לצד המנות הים תיכוניות שמזוהות עם המקום, נוספו מנות חדשות שנבנו כדי להשתלב עם עולם הקוקטיילים ועם האווירה הקיצית של הבר.

מאחורי התפריט עומד השף הראשי של המלון, איציק ברק מזרחי, ששומר גם הפעם על קו של חומרי גלם מקומיים וטריים לצד הגשה מוקפדת. בתפריט אפשר למצוא גם מנות טבעוניות וללא גלוטן, ובבר מציעים בנוסף מבחר סיגרים יוקרתיים למי שמחפש להשלים את חוויית הערב.

אבל גולת הכותרת של הטרסה נשארת ללא ספק בגזרת האלכוהול. צוות המיקסולוגים של המלון בנה סדרת קוקטיילים קיציים המבוססים על טקילות פטרון, בהם פאלומה מרעננת עם ליים וסודה אשכוליות, וויילד פלומה עם מחית תותים טריים, אולד סמוקי המעושן עם ביטרס קקאו ורוזמרין, ומרגריטה ורדה המשלבת פסיפלורה, אגס וכוסברה עם ניחוחות ירוקים ורעננים.

מנכ"ל וולדורף אסטוריה ירושלים, אבנר און, אמר, "בר הקיץ הטרסה מציע בילוי נפלא המשלב אוכל טעים, אלכוהול איכותי ונוף מדהים. האירוח הוא בסטנדרטים הגבוהים של רשת הילטון ואורחי המלון וגם הקהל הרחב מוזמנים להגיע וליהנות מאתנחתא בירושלים היפה שלנו, ומאירוח כיד המלך".

הטרסה תפעל במהלך חודשי הקיץ בימים א'-ה' בין השעות 18:30-23:00, כאשר המטבח ייסגר בשעה 22:30. המקום פועל בכשרות רבנות ירושלים וכל המוצרים מהדרין, כאשר ההגעה מותנית בהזמנת מקום מראש.