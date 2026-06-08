נתוני רשות המסים שפורסמו היום (שני) מצביעים על עלייה חדה ביבוא כלי רכב לישראל מתחילת שנת 2026, לצד גידול משמעותי בערך כלל היבוא למשק.

בחודש מאי 2026 יובאו לישראל 22,155 כלי רכב פרטיים, לעומת 24,294 כלי רכב במאי אשתקד - ירידה של 8.8%. גם ביבוא כלי רכב מסחריים נרשמה ירידה של 3.5%, עם 1,577 כלי רכב לעומת 1,634 בתקופה המקבילה.

עם זאת, בחישוב מצטבר של חמשת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של 38.3% ביבוא כלי רכב. בין ינואר למאי 2026 יובאו 116,272 כלי רכב, לעומת 84,049 בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.

ברשות המסים מסבירים כי העלייה נובעת בין היתר מיבוא גבוה יחסית בחודשים ינואר עד מרץ בעקבות שער חליפין נמוך של הדולר. מנגד, בתקופה המקבילה ב-2025 נרשם יבוא נמוך יחסית לאחר הקדמת יבוא מסיבית של כלי רכב בסוף 2024, לקראת העלאת מס הקנייה על רכבים חשמליים ושינויים במיסוי הירוק.

בתחום מוצרי החשמל נרשמה תמונה מעורבת. במאי 2026 עלה יבוא המקררים ב-9.2% ויבוא מכונות הכביסה ב-37.3% לעומת מאי אשתקד. מנגד, יבוא מייבשי הכביסה ירד ב-54.5% ויבוא מדיחי הכלים ירד ב-28.2%.

גם ביבוא הטלוויזיות נרשמה ירידה חדה של 43.9% בחודש מאי לעומת החודש המקביל אשתקד, אם כי במצטבר מתחילת השנה מדובר בירידה מתונה של 1.6% בלבד.

בקטגוריית מוצרי הטבק עלתה כמות יבוא הסיגריות ב-4%, בעוד שערך היבוא זינק ב-29.3%. ברשות המסים מעריכים כי מדובר ביבוא של מותגים יקרים יותר. במקביל, ערך יבוא מוצרי טבק אחרים, ובהם טבק לנרגילה, סיגרים ומוצרי טבק לחימום, עלה ב-66.5% לעומת מאי 2025.

בסך הכול הסתכם ערך כלל היבוא בחודש מאי ב-9.7 מיליארד דולר, עלייה של 26% לעומת מאי אשתקד. ברשות המסים מציינים כי חלק מהגידול מוסבר ככל הנראה בירידה בשער הדולר, כאשר נתוני המגמה מצביעים על המשך עלייה בערך היבוא.

עוד עולה מהנתונים כי באפריל 2026 נרשמה ירידה של 8% בשיווק בנזין ו-6% בשיווק סולר לעומת אפריל אשתקד. לפי רשות המסים, הירידה בשיווק הבנזין נבעה בין היתר מהיקף נסיעות נמוך יחסית בתחילת אפריל, על רקע מבצע "שאגת הארי" ותקופת חג הפסח.