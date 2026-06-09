הגוף המנהל של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הודיע הלילה (שלישי) כי הוחלט להשעות התובע הראשי כרים ח'אן מתפקידו, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

עוד נמסר כי המדינות החברות בבית הדין עתידות להצביע בקרוב על הדחתו מתפקידו.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, אמר בתגובה כי "החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי להשעות מיידית את התובע הראשי בהאג, כרים ח'אן, בעקבות חקירת האו"ם, מוכיחה שהגוף הזה רקוב מהיסוד".

הוא דרש שינוי מגמה מיידי בעקבות ההתפתחויות: "עכשיו הגיע הזמן לבטל את כתבי האישום ההזויים נגד ראש הממשלה נתניהו".

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הסיבה להשעיה היא חשד שח'אן התעלל באחת העוזרות שלה והטריד אותה במשך תקופה ארוכה. לפני כשנתיים היא סיפרה על הפגיעה לאחד מאנשי צוות בית הדין שעימת את ח'אן עם הדברים. התובע הודה במעשים ואף העריך כי יצטרך להתפטר, אך לפי עדויות הוסיף גם את המשפט "אם אעשה את זה אנשים יחשבו שאני בורח מפלסטין".

בתחילה טען ח'אן כי התלונה נגדו היא יוזמה אנטי ישראלית. אלא שהעיתון הבריטי "גרדיאן" סתר את דבריו ותחקיר עומק שביצע, גילה כי לא היתה מעורבות של אף גורם זר בהגשת התלונה נגד התובע, והיא אותנטית לחלוטין.

ח'אן מוכר בעמדותיו האנטי ישראליות. כשבועיים לאחר שהוגשו התלונות נגדו הוא הוציא צו המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ראשון מסוגו נגד מנהיג נבחר במערב. גם נגד השר לשעבר יואב גלנט הוצא צו דומה.

התובע המשיך לגבות עמדות אנטי-ישראליות ובחודש שעבר משרדו אף הגיע בקשה להוצאת צו מעצר גם נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בחודש נובמבר הגישה ישראל לערכאת הערעור של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בקשה לפסול את תובע בית הדין, כרים ח'אן מלהיות מעורב בהליכים הנוגעים לישראל.

בנוסף, התבקש בית הדין לבטל את צווי המעצר שהנפיק התובע נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בטענה שמדובר במהלך "חסר בסיס".