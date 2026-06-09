יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ צבי סוכות, פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לפעול באופן מיידי נגד המשך פעילות כוח יוניפי"ל בדרום לבנון.

הפנייה מגיעה בעקבות פרסום בערוץ 7 שלפיו גורמים בכוח האו"ם אוספים מידע על תנועות צה"ל בדרום לבנון, מידע שלפי הדיווח מגיע בסופו של דבר לידי ארגון הטרור חיזבאללה.

במכתבו כתב סוכות כי עשרות מוצבי יוניפי"ל פרוסים לאורך קו המגע וצופים על חלק ניכר מצירי התנועה של כוחות צה"ל בגזרה. לדבריו, אם הפרסומים נכונים, מדובר ב"איום מבצעי חמור" העלול לסכן את חיי הלוחמים.

"לא ייתכן שכוח בינלאומי שפועל לכאורה לשמירת היציבות יהפוך בפועל לגורם שמסכן את לוחמי צה"ל", כתב סוכות. "אם יש אפילו חשש שמידע שנאסף על ידי יוניפי"ל מגיע לחיזבאללה, מדינת ישראל חייבת לפעול באופן מיידי כדי לעצור זאת".

הוא הוסיף כי "חיי הלוחמים שלנו קודמים לכל שיקול דיפלומטי. מי שלא מונע טרור, ובוודאי מי שעלול לסייע לו, לא יכול להמשיך לפעול בשטח".

עוד טען סוכות כי לאורך השנים נכשל יוניפי"ל במימוש ייעודו על פי החלטות האו"ם ולא מנע את התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון. לדבריו, במציאות הביטחונית הנוכחית אין לכוח יכולת ממשית לפעול בהתאם למנדט שניתן לו.

במכתבו ביקש מראש הממשלה לפעול בדחיפות למניעת נוכחות חיילי יוניפי"ל באזור, או לכל הפחות למנוע מהם כל אפשרות לאסוף מידע הנוגע למיקומם ולפעילותם של כוחות צה"ל בדרום לבנון.

בשבוע שעבר פורסם בערוץ 7 כי במהלך דיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון הודו נציגי צה"ל שכוח יוניפי"ל אוסף מידע על חיילי צה"ל הפועלים בדרום לבנון. על פי המידע שנמסר בדיון, המידע שנאסף זולג לידי חיזבאללה ויוצר סיכון ביטחוני ממשי לכוחות בשטח.

בחודשים האחרונים גורמים בכירים בצה"ל מתריעים כי הכוח פועל נגד צה"ל וחורג מסמכותו בשטח.

כוח שמירת השלום של האו"ם מונה כ-13,000 חיילים והוצב לראשונה בדרום לבנון בשנת 1978. באוגוסט לפני שנה האריכה מועצת הביטחון של האו"ם את המנדט שלו באזור עד לסוף שנת 2026. על פי החלטה זו, בשנת 2027 אמור כוח האו"ם לסגת מלבנון.