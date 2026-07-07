תנופת הבנייה ביישוב עלי ניכרת מכל כיוון למי שנכנס בשערי היישוב. עם זאת נראה כי פרוייקט אחד תופס את תשומת הלב המרכזית של מי שמבקשים לרכוש לעצמם נכס - "הבית בעלי".

הנתונים מדברים בעד עצמם. כדי להבין את עוצמת ההצלחה של הפרויקט, כדאי להביט לאחור. בשנה שקדמה ליציאתו לשוק, נמכרו ביישוב כולו 9 דירות בלבד (יד שנייה וחדשות כאחד), בתקופה שנחשבה מאתגרת במיוחד לענף.

אלא שחברת הבנייה צ.פ., שמאחוריה כבר פרוייקטים מוצלחים בשומרון ומחוצה לו, שינתה את חוקי המשחק. באמצע שנת 2025 פתחה החברה במכירה שקטה וממוקדת. התוצאה הייתה לא פחות ממדהימה: בתוך רבעון נמכר כבר למעלה משליש מהפרויקט, עם כ-70 חוזים חתומים.

מי הם הרוכשים? הקהל שהצביע ברגליים מורכב ברובו הגדול מצעירים וממשפחות צעירות מהציבור הדתי-לאומי, רבים מהם ירושלמים, שזיהו את ההזדמנות הנדירה לשלב חיי קהילה איכותיים, חינוך ברמה הגבוהה ביותר ודיור בסטנדרט הגבוה ביותר ובמחירים שווים.

המיקום עושה את ההבדל: פרויקט "הבית בעלי" ממוקם במיקום אסטרטגי במרכז היישוב, בשכונת נווה שוהם הנמצאת בתנופת פיתוח אדירה ובמרחק הליכה קצר מכל מוסדות הציבור.

הפרויקט כולל 210 יחידות דיור המתפרסות על פני 18 בנייני בוטיק בני 6 קומות בלבד. התכנון האדריכלי שם דגש על פרטיות מקסימלית: רק 2 דירות בכל קומה ו-12 דיירים בלבד בבניין כולו. הבניינים כוללים דירות 4, 5 ו-6 חדרים מרווחות כולל דירות גן פסטורליות ודופלקסים ופנטהאוזים מפנקים.

הדמיית דירת 5 חדרים בפרויקט הבית בעלי צילום: צ.פ.

לצד איכות הדירות, היתרון הגדול של הפרויקט טמון בסביבה שלו. המדינה דוחפת כיום קדימה פיתוח סביבתי נרחב בכל יהודה ושומרון, ובפרט באזור זה, הכולל הרחבת כבישים והסדרי תנועה מתקדמים. הנגישות לעורקי התחבורה הראשיים הופכת את עלי לנגישה מאי פעם: רק כ-20 דקות מאריאל, 35 דקות מפתח תקווה, וכ-45 דקות בלבד מירושלים ומתל אביב.

התושבים נהנים מתשתיות קיימות ומצוינות: מוסדות חינוך מעולים מהגיל הרך, דרך האולפנה התורנית ועד למכינה הקדם-צבאית "בני דוד", מרכז מסחרי, בריכת שחייה, מתנ"ס עשיר בחוגים, תנועות נוער ופארקים ירוקים. זהו התמהיל המדויק בין השקט והמרחבים של יישוב קהילתי, לבין הנוחות והשירותים של מרכז עירוני גדול.

עבור חברת "צ.פ.", פרויקט "הבית בעלי" הוא רק יריית הפתיחה במקום. בעתיד מתכננת החברה להקים עוד 240 יחידות דיור נוספות, ובסך הכל להגיע ל-450 יחידות דיור ביישוב.

הפרויקט בעלי הופך אטרקטיבי עוד יותר משתי סיבות נוספות: האחת, האפשרות שנפתחה בעת האחרונה לרשום יותר מנכס אחד ביהודה ושומרון על שמו של רוכש ופותחת אפיק נדל"ני חדש. השנייה, חוק הטבות המס ביהודה ושומרון שעתיד להיות מאושר בקרוב והיישוב עלי נכלל בו.

רן ינאי, מנכ"ל החברה והבעלים, מסכם "עשרות שנים של פעילות ביו"ש הפכו את צ.פ לחברה המובילה ביו"ש - עם פרויקטים בעשרות יישובים ואלפי יחידות דיור שמסרנו ואנו בונים. חברה יציבה וותיקה בת 35 שנה שרואה ערך אמיתי בבנייה ביו"ש ובחיזוק ההתיישבות. קצב המכירות המהיר היא ההוכחה לאמון הלקוחות בחברה".

אם אתם מחפשים בית שמתעלה על הציפיות, קהילה חמה וחזקה, ונוף שיפתח לכם את הלב בכל בוקר מחדש - "הבית בעלי" הוא הכתובת הבאה שלכם.