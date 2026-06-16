אורי זכי, לשעבר חבר מפלגות "מרצ" ו"הדמוקרטים", הודיע היום (שלישי) על עזיבת מפלגתו של יאיר גולן. זכי הצהיר במקביל על העברת תמיכתו הפוליטית לגדי איזנקוט ולמפלגת "ישר!".

המהלך מביא לסיומן של 28 שנים שבהן זכי היה חבר והחזיק בעמדות בכירות במפלגות העבודה, מרצ והדמוקרטים.

בהודעה רשמית שמסר, הסביר זכי את המניעים לפרישתו וציין כי המדינה זקוקה בעת הזו למנהיגות אחרת.

"לאחר השנים האחרונות והמלחמה מדינת ישראל זקוקה למנהיגות ערכית, מנוסה ורצינית כדי להחליף את נתניהו והנזק האדיר שהנחיל למדינת ישראל", מסר זכי, "צריך דמות שהיא ההפך ממנו - ורא"ל במיל' איזנקוט הוא מנהיג כזה. שקט, קר רוח, אמפתי, בעל ראיה אסטרטגית ובעיקר אדם שרואה את טובת המדינה בכל רגע נתון".

לדבריו, הוא מלא הערכה ליו"ר מפלגתו לשעבר יאיר גולן ולחברי הכנסת שלה, וכי הוא גאה בחלקו באיחוד הכוחות בשמאל.

יחד עם זאת, שיתף בפערים האידיאולוגיים, שהובילו להחלטתו. "אני מודה שיש כאן ביטוי לפער שהלך ונפער בין עמדותיי לבין עמדות השמאל, בעיקר מאז ה-7/10", הבהיר זכי, "פעמים לא מעטות מצאתי עצמי חולק על עמדות חבריי, ואף זכיתי לביקורת חריפה על עמדות שהבעתי אני".

בסיום דבריו הצהיר זכי כי בכוונתו להתגייס באופן מלא על מנת לסייע לניצחונו של איזנקוט במערכת הבחירות הקרובה. הוא הביע ביטחון כי מדובר במועמד המוביל שיכול לפנות לקהלים רחבים בחברה הישראלית, כולל בקרב מצביעי ימין. "הציבור בישראל צמא להנהגה אחרת, גם לא מעט ממצביעי הליכוד".

הוא סיכם "בשולי הדברים, כבן של אבא שגדל במעברה, אני מודה שגם הגיע הזמן, לאחר 78 שנה, שמזרחי יהיה ראש הממשלה. מגיע לנו - ומגיע לנו שזה יהיה גדי איזנקוט".