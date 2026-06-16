ערוץ אל-ערביה הסעודי בשפה האנגלית פרסם היום (שלישי) את מה שהוצג כנוסח מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן.

לפי המסמך, עם חתימתו יוכרז על "סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון", והצדדים יתחייבו להימנע מפעולות צבאיות ואיומים הדדיים.

על פי הנוסח שפורסם, איראן וארצות הברית ינהלו משא ומתן במטרה להגיע להסכם סופי בתוך 60 ימים, עם אפשרות להארכת התקופה בהסכמה הדדית.

עוד נכתב כי שני הצדדים יתחייבו לכבד את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של המדינה האחרת ולהימנע מהתערבות בענייניה הפנימיים.

המסמך כולל שורה של צעדים כלכליים משמעותיים מצד ארצות הברית. בין היתר נטען כי וושינגטון תסיר את המצור הימי על איראן, תפעל להשבת התנועה הימית להיקפה הקודם ותאפשר יצוא נפט גולמי, מוצרים פטרוכימיים ונגזרותיהם באמצעות פטורים מסנקציות שיונפקו מיד עם חתימת מזכר ההבנות.

עוד לפי הפרסום, ארצות הברית ושותפותיה האזוריות יגבשו תוכנית לשיקום ולפיתוח הכלכלה האיראנית בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר.

בנוסף, ארצות הברית תתחייב לפעול להסרת כלל הסנקציות המוטלות על איראן, לרבות סנקציות אמריקאיות והחלטות בינלאומיות, בהתאם ללוח זמנים שיוסכם בהמשך.

בסוגיית הגרעין נכתב כי איראן שבה ומדגישה שלא תייצר נשק גרעיני. עם זאת, המסמך קובע כי גורל האורניום המועשר ושאר הסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין יוסדרו במסגרת ההסכם הסופי.

עד להשלמת המשא ומתן, יישמר הסטטוס קוו, כך שאיראן לא תשנה את מצבה הגרעיני וארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות ולא תגביר את כוחותיה באזור.

עוד נטען כי בהמשך להתקדמות במשא ומתן ישוחררו כספים ונכסים איראניים מוקפאים ויועמדו לרשות טהרן. המסמך קובע גם הקמת מנגנון פיקוח ליישום ההסכם, ומציין כי ההסכם הסופי יובא לאישור באמצעות החלטה מחייבת של מועצת הביטחון של האו"ם.