על רקע ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון וההתפתחויות סביב איראן, מעריך אל"מ (מיל') אמיר נוי, לשעבר מפקד תא התיאום הביטחוני עם צבא ארה"ב ופרשן ביטחוני, כי אין לייחס משקל רב להצהרות היוצאות מהבית הלבן.

לדבריו, יש לבחון בעיקר את הצעדים שמבצעת ארצות הברית בפועל, שכן ההתנהלות האמריקנית מול איראן היא חלק ממהלך אסטרטגי מתוכנן ולא תגובה רגעית.

לדבריו, ההכרזות הסותרות לכאורה מצד הנשיא האמריקני הן חלק ממהלך רחב יותר שמובילה וושינגטון באזור. "אני סבור שכל המהלך של ההכרזה עכשיו של כן יציאה לתקיפה והביטול של זה, זה חלק ממהלך אסטרטגי שהאמריקאים מובילים באזור, ויש לו תכלית אסטרטגית", אמר.

נוי סבור כי ארצות הברית פועלת מול איראן בשלושה צירים במקביל. "הציר הראשון זה הציר הצבאי, הציר השני זה הציר הכלכלי, והציר המדיני הוא הציר השלישי", הסביר. לדבריו, "כל פעם שהאיראנים יוצאים מהמסלול המדיני, אז חוזרים למסלול הצבאי", והעריך כי זהו גם הכיוון הצפוי בתקופה הקרובה.

באשר ליעדי הממשל האמריקני, אמר נוי כי להערכתו השאיפה היא להביא לשינוי משמעותי באיראן. "אני חושב שבשורה התחתונה המטרות העיקריות שלהם זה הפלת השלטון באיראן", אמר, והוסיף כי לצד סוגיית הגרעין עומדת גם השאיפה לצמצם את יכולות הטילים הבליסטיים של איראן, כדי שלא יהוו איום על המזרח התיכון.

בהתייחסות למדינות המפרץ, העריך כי הן אינן מעוניינות בהסלמה רחבה. "המפרציות גורם ממתן", אמר, והסביר כי עימות צבאי רחב עלול להביא לפגיעה קשה בהן. עם זאת הוסיף כי להערכתו, "לא תהיה ברירה, יצטרכו להתעמת עם איראן בצורה הכי צבאית האפשרית".

נוי התייחס גם לאיומים האזוריים שעלולים להתעצם בעתיד, גם אם איראן תיחלש. "האסלאם הסוני הג'יהאדיסטי הוא לא פחות גרוע מהאסלאם הג'יהאדיסטי השיעי", אמר. לדבריו, "שתי המדינות שאנחנו צריכים להסתכל עליהן מאוד מאוד ברצינות הן טורקיה והשנייה קטר", והוסיף כי גם ההתעצמות הצבאית של מצרים "לא נעלמת מעינינו".

לדבריו, קטר וטורקיה פועלות בתיאום מתוך אינטרסים משותפים. "קטר צריכה להשתמש בטורקיה... שתהיה השומרת שלה", אמר, והסביר כי בשל גודלה הקטן והיעדר עוצמה צבאית משמעותית, היא נשענת על מעצמה אזורית שתעניק לה הגנה.