הרב חגי לונדין, ראש ישיבת חולון, מתייחס לביקורת הנשמעת בעולם הדתי לאחר המערכה מול איראן, שלפיה ישראל הסתמכה יתר על המידה על ארצות הברית ועל הנשיא דונלד טראמפ.

לדבריו, המסקנה שלפיה יש לסמוך רק על הקב"ה ולהימנע מהסתמכות על מאמצים אנושיים היא מסר שגוי.

"אני שומע רבים שמכים על חטא שסמכנו על בשר ודם, ואילו האמונה היא לסמוך רק על בורא עולם", אומר הרב לונדין. הוא מוסיף כי יש מי שרואים בהתפתחויות האחרונות עונש על תחושת הגאווה הלאומית שהתעוררה בעקבות הניצחונות, אך לדבריו מדובר במסר שמוביל לדכדוך ואף מעניק רוח גבית להאשמת מי שפעלו במישור המדיני והמעשי.

לדברי הרב לונדין, ההשגחה האלוקית בדורות הללו מתגלה דווקא דרך הטבע. "בין אם זה מוצא חן בעינינו ובין אם לאו אנחנו תלויים במובנים רבים בארה"ב; הניצחונות של צה"ל הושגו במאמץ טבעי ובמחיר דמים נורא; הגאווה הלאומית שהתעוררה בעם ישראל עקב הניצחונות הצבאיים היא דבר נפלא ולא בעיה, וממשלת ישראל עשתה את המקסימום שניתן במגבלות האפשרויות".

את תפיסתו הוא קושר לפרשת השבוע, פרשת חוקת. לדבריו, כשעם ישראל ניצב מול הסלע במדבר, משה רבנו נצטווה לדבר אל הסלע ולא להכותו, והמסר לדור הגאולה הוא פעולה טבעית, הדרגתית ומתמשכת בתוך המציאות ולא ניסיון לשבור אותה בבת אחת.

בהמשך מביא הרב לונדין את דוגמת רבי עקיבא, שלמד מן המים השוחקים את האבן כי גם הדרך לתורה ולצמיחה רוחנית אינה מהירה או ניסית. לדבריו, מדובר במאמץ טבעי גדול, רצוף עליות ומורדות, שבסופו נוצרת התקדמות משמעותית.

הרב לונדין סבור כי המסר המרכזי בתקופה זו צריך להיות תקווה ואורך רוח. "בוודאי שהכל תלוי בה' ולא בטראמפ, אבל האמונה הבוגרת יודעת שהברכה האלוקית מופיעה בעולם דרך המאמץ האנושי. מצבנו כעת הוא לאין ערוך טוב יותר משהיה לפני שלש שנים, ויש להעריך כל מי שעסק במלאכה, גם במישור הדיפלומטי מול ארה"ב".

לדבריו, אין להיכנס לתחושה שהמאמץ שהושקע היה לשווא או שהימנעות מפעולה מעשית היא הדרך הנכונה. "אנחנו עוד לא בעידן שבו פסו המלחמות מן הארץ. אנו עומדים מול מערכה נוספת שאליה נגיע יותר מחוזקים, גם הרומן בינינו לבין ארה"ב לא נגמר כל כך מהר. השריר הנפשי שצריך לטפח כעת הוא תקווה ואורך רוח מול מערכה טבעית - ביטחונית, כלכלית, טכנולוגית ודיפלומטית - כדי להסיר את האיום מתוך הכרה שה' יתברך הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל".