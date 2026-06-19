אושר כהן ושיר לוי על הבמה עמרי סילבר

הזמר אושר כהן אירח הערב (חמישי) את שיר לוי במהלך הופעתו באצטדיון רמת גן, לביצוע מיוחד ומרגש של השיר "אישה נאמנה", אחד מלהיטיו הגדולים של אביו, ישי לוי ז"ל.

מדובר בהופעה ראשונה של שיר לוי על במה מאז פטירת אביו לפני פחות משבועיים. עשרות אלפי הצופים שנכחו באצטדיון ליוו את הביצוע במחיאות כפיים ובהתרגשות.

לפני הביצוע פנה כהן לקהל ואמר, "לפני פחות משבועיים נפרדנו מאחד הזמרים הכי גדולים שהיו לנו בתרבות המוזיקה בישראל, ישי לוי".

כהן הוסיף, "ישי היה אחד הזמרים המיוחדים והחשובים - ואני אישית גדלתי עליו, גם כשהייתי מנגן עם אבא. אני חושב שמדינה שלמה כואבת את לכתו. באותה הזדמנות צריך גם להוקיר תודה וגם ליהנות מהמורשת שהשאיר לנו כאן. תעשו הרבה הרבה כפיים לשיר לוי".

לאחר הדברים עלה שיר לוי לבמה, והשניים ביצעו יחד את "אישה נאמנה".