בנימין פסקין ואריאל טליטיאן, חבריו של סמ"ר נוה חבשוש ז"ל שנפל באסון הטנק בדרום לבנון, מספרים בראיון לערוץ 7 על דמותו המיוחדת.

פסקין מספר כי מיד לאחר שנודע על נפילתו של נוה התכנסו חברים בבית הוריו. "הגעתי לפה להיות עם המשפחה. אמא של נוה ביקשה ממני להתקשר לחברים הקרובים לספר להם. במהלך היום הם התחילו להגיע. לקח לנו זמן להבין מה קרה לנו, מה הפסדנו ומה איבדנו, תוך כדי שכל אחד עוזר לשני".

לדבריו "אנחנו יושבים יחד, נזכרים בדרך שבה איחד אותו, ואפילו כשהוא נהרג הוא קירב אותנו יותר. הוא תמיד דאג לנו שנהיה מאוחדים, שנהיה קבוצה ונלך לכל מקום ביחד.

הוא חייך עם העיניים. אני נזכר בסיטואציות שהיינו יוצאים לטייל ליד הבית בואדי בעין פרת, הוא היה דואג לוודא שיש לנו מים. קם לפני כולם ומעיר את כולם כדי שנצא ביחד. הוא היה מדהים. הוא אהב אותנו ואהבנו אותו כל כך", מוסיף פסקין.

הוא מספר עד כמה נוה היה מסור למלחמה על הארץ. "כשהוא היה מגיע הביתה - הוא לא היה מתלונן - אלא רק מספר 'אני שם ומרגיש את השליחות.' בפעם האחרונה ניסיתי לשכנע אותו קצת להישאר והוא השיב 'אחי, הם צריכים אותי שם, אני משמעותי שם, אני תורם'.

טליטיאן מוסיף "אני עדיין לא מעכל את הסיטואציה. ממש קשה אבל אנחנו מתמודדים יחד. קשה לסכם אותו במלים אבל הנקודה הכי עמוקה שעולה ממנו היא עניין טוב הלב שהיה לו. הוא כל כך אוהב את כולם, תמיד התנדב ותמיד נתן מעצמו ואהב את כולם, רצה בטובת כולם וחייך חיוך ממיס. הוא היה אדם כל כך עמוק אבל בו זמנית שמח וקליל. היה כיף איתו.

השירות היה הדבר הכי משמעותי בשבילו. אני זוכר שהיה מוצאי שבת אחד, ממש לא מזמן, שהייתי איתו, וישבנו, דיברנו ופתאום הוא קיבל הודעה שהטנק שלו נפגע. חשר נסענו לבית, והוא טיפל במלא טלפונים, מלא דאגה, והוא ממש היה מוכן לקום ולנסוע מה קורה עם החברים שלו. הוא תמיד חיפש לתת מעצמו, לעשות טוב, להיות איפה שצריך אותו, בלי להתקטנן ובלי להתבכיין ובלי להגיד 'אני לא יכול' או 'אני לא רוצה'. הוא תמיד היה שם עם לב ענק ואישיות מיוחדת".

פסקין התוודע רק היום לדפים שכתב חברו ופרסמה המשפחה לאחר נפילתו. "אני באופן אישי, לא ידעתי שהוא כתב אותם, אבל עכשיו כשאני מסתכל על הדרך בה התנהל - הוא כתב ויישם - בדרך השקטה שלו. הכי נגע בי כשכתב ש'להיות חייל זה זכות, זה לא מטלה'. הוא האמין בזה ועשה הכל בשביל זה. הלוואי והייתי מאמין בזה כמוהו".

טליטיאן מבקש להמשיך את טוב הלב של נוה ז"ל. "היה לו טוב לב והוא אהב את כולם. אף פעם לא שמעתי עליו איזו מילה רעה, או איזה מישהו שלא אוהב אותו ולא מעריך אותו. הוא פשוט היה שם - היועץ הכי טוב, החבר הכי טוב ואני בטוח גם שהחייל הכי טוב".