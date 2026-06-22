נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר את יומה השני של ועידת המדיניות הבינלאומית של JNS המתקיימת בירושלים.

הוועידה, שאורכה שלושה ימים, דנה בנושאי ביטחון, ממשל ומדיניות, יחסי ארצות הברית וישראל וסוגיות גאופוליטיות נוספות. בדבריו התייחס הנשיא ליחסים עם הממשל האמריקני, לאיום מצד איראן ולשיחות הצפויות בין ישראל ללבנון.

בהתייחסו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר הנשיא: "הנשיא דונלד ג'יי טראמפ הוא שותף אמין של ישראל, ידיד נאמן ובעל ברית חשוב. כמנהיג העולם החופשי וכנשיא ארצות הברית, הוא פעל בנחישות נגד האימפריה האיראנית וקידם יציבות במזרח התיכון". הרצוג הוסיף כי מדינת ישראל מעריכה את עמדתו הברורה של הממשל האמריקני ביחס לתוכנית הגרעין האיראנית ולפעילותה האזורית של טהרן.

הנשיא הרצוג הדגיש את חשיבות השמירה על השיח המכבד בין המדינות השותפות: "אני דוחה מכל וכל אמירות פוגעניות המופנות כלפי בכירים בממשל האמריקני", הצהיר. לדבריו, ישראל וארצות הברית חולקות ערכים ואינטרסים משותפים, וכי שיתוף הפעולה בין המדינות חיוני להתמודדות עם האתגרים האזוריים.

בהמשך נאומו התייחס הנשיא לאיום האיראני ולשאיפה ליציבות באזור: "ישראל אינה מתנגדת לפתרון דיפלומטי של המלחמה. להפך - אנו שואפים לשלום. אנו חולמים על שלום בכל גבולותינו". עם זאת, הוא הדגיש כי כל הסדר עתידי חייב למנוע הזרמת משאבים לארגוני טרור ולפעילותה הצבאית של איראן.

בנוגע למצב מול לבנון, הבהיר הנשיא כי עתיד האזור צריך להיקבע באופן ישיר בין המדינות: "הסכסוך בין ישראל ללבנון חייב להיפתר באמצעות משא ומתן ישיר בין שתי המדינות - ולא באמצעות סחטנות איראנית", אמר הרצוג והוסיף: "פירוק חיזבאללה מנשקו חייב להיות חלק בלתי נפרד מכל פתרון בלבנון, ואיראן אינה יכולה להכתיב את עתידה של לבנון".