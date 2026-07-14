צה"ל מתנגד לבקשת החנינה שהגיש אלאור אזריה לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

במסמך שהועבר לבית הנשיא קובעים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר כליפא כי אין להיעתר לבקשה לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי.

במסמך, שנחתם בידי עוזר הרמטכ"ל, אל"ם אלון לניאדו, נכתב כי עמדת הרמטכ"ל וראש אכ"א מבוססת על חוות דעת סגנית הפרקליטה הצבאית הראשית, הממונה על הטיפול בבקשות מסוג זה.

לפי עמדת צה"ל, הכלל הקבוע בחוק הוא כי רישום פלילי ייוותר בהתאם למועדים שנקבעו בחוק, בעוד שחנינה היא חריג שיש להעניק רק במקרים שבהם מתקיימות נסיבות חריגות וכבדות משקל.

עוד נכתב כי אחד השיקולים המרכזיים לדחיית הבקשה הוא העובדה שאזריה "נמנע מהבעת חרטה ולקיחת אחריות על מעשיו, גם כעשור ממועד הרשעתו בבית הדין הצבאי".

בנוסף צוין כי לא הוצגו נסיבות חדשות המצדיקות שינוי מהחלטות קודמות של נשיא המדינה, וכן לא נמצאו נסיבות אישיות קונקרטיות בעלות משקל המצדיקות היעתרות לבקשה.

מוקדם יותר היום הודיע בית הנשיא כי אזריה הגיש בקשה לקיצור תקופת הרישום הפלילי.

במקביל שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה לנשיא המדינה בבקשה לקצר את תקופת מחיקת הרישום הפלילי של אזריה. במכתבו ציין כי חלפו למעלה מעשר שנים מאז האירוע, כי אזריה ריצה את מלוא עונש המאסר שנגזר עליו כבר בשנת 2018, וכי יש לאפשר לו להשתקם ולהשתלב מחדש בחברה.

לדבריו, הבקשה אינה עוסקת במחיקת ההרשעה עצמה, אלא בקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי, לאחר שתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק כבר הסתיימה.

בקשת החנינה של כ"ץ

הוא הדגיש כי יש להביא בחשבון את שירותו של אזריה כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר, את נסיבות האירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית, את המחיר האישי, המשפחתי והציבורי ששילם לאורך השנים ואת מאמציו להשתקם, להקים משפחה ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.

עוד כתב כי מאז האירוע התמודדה מדינת ישראל עם מתקפת הטרור של 7 באוקטובר והשלכותיה, שלדבריו המחישו את אופייה של הלחימה מול ארגוני הטרור ואת המציאות שבה פועלים לוחמי צה"ל.

הוא הוסיף כי בשנים האחרונות שוחררו מאות מחבלים במסגרת עסקאות להשבת חטופים, וכי בנסיבות אלה, לאחר שאזריה כבר ריצה את עונשו, קשה להצדיק את המשך הפגיעה ביכולתו להשתלב באופן מלא בחברה.

לדברי כ"ץ, "אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים".

לסיום הדגיש כי היעתרות לבקשה אינה מוחקת את שאירע, אלא מבטאת את עקרון השיקום ואת ההכרה בכך שלאחר שנים רבות, שבהן נשא אזריה בתוצאות מעשיו, ראוי לאפשר לו לפתוח דף חדש ולהשתלב מחדש כאזרח מן השורה.