שוטרי תחנת גלילות עצרו אמש (ראשון) פלסטיני תושב טול כרם, השוהה בישראל בניגוד לחוק, בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה ובמספר נשים שהתרחצו בחוף הרצליה.

השוטרים הוזעקו למקום לאחר שמצילי החוף דיווחו על תלונות של נשים שלפיהן חשוד שצלל במים נגע בגופן באופן מכוון.

אחת הנשים ששהו בחוף עם בתה סיפרה כי בזמן ששוחחה עם מציל הבחינה בהגעת השוטרים. לדבריה, לאחר שהסבירה לבתה בת ה־10 כי "יש אנשים לא טובים במים שנוגעים בנשים", השיבה הילדה, "אמא הוא נגע גם בי".

האם סיפרה עוד כי בתה תיארה שהחשוד תפס את ידה, וכשניסתה להשתחרר נגע באזור הצלעות שלה, עד שאחייניתה משכה אותה אל מחוץ למים. בחקירתו הכחיש החשוד את המיוחס לו וטען כי נגע ככל הנראה במספר מתרחצות שלא במכוון, בעת שחיפש חפץ שנפל לו למים.

הבוקר הגיעו חוקרי המשטרה לחוף והחלו בגביית עדויות ובאיסוף תיעוד ממצלמות אבטחה, במטרה להתחקות אחר התנהלות החשוד ולאתר נפגעות נוספות. החשוד הובא היום (שני) לבית משפט השלום בתל אביב, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.