יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, נאם הבוקר (שני) בוועידת JNS הבינלאומית המתקיימת בירושלים.

בדבריו התייחס גנץ לקשר בין מדינת ישראל לארצות הברית, לסוגיית הריבונות ביהודה ושומרון ולעתיד הכלכלי וההתיישבותי באזור.

בפתח הנאום שיתף גנץ במורכבות הגדרת האזור בעולם ואמר: "האומות המאוחדות קוראות לו 'שטח כבוש', האיחוד האירופי קורא לו 'שטח במחלוקת', ומחלקת המדינה האמריקנית, ביום טוב, קוראת לו 'עניין מורכב'".

גנץ סיפר למשתתפי הוועידה כי נעדר מיום הפתיחה של האירוע בשל הלווייתו של סמ"ר נווה חבשוש ז"ל מבנימין, אחד מחמישה לוחמים שנפלו באותו יום בקרבות ברצועת עזה. "היום אני מגיע לכאן עם רוחם של נווה וחבריו, תזכורת למה אנחנו נלחמים ולמה לעולם לא נפסיק", הדגיש יו"ר מועצת יש"ע בנאומו. הוא הוסיף והרחיב על הזיקה ההיסטורית לחבל הארץ וציין כי בשילה הקדומה, המקום שבו עמד המשכן, מבינים כי הכותרות בעיתונים הן צעירות מאוד בעוד הגבעות עתיקות מאוד.

בהתייחסו למערכת היחסים המדינית עם הממשל האמריקני, הבהיר גנץ כי הקשר בין המדינות אינו מהווה עסקה קרה המבוססת על אינטרסים ביטחוניים בלבד, אלא מדובר בשותפות של ערכים ואמונה משותפת בזכותם של אנשים חופשיים להגן על חירותם. בנוגע לתוכניות להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון אמר: "המסר שלנו לוושינגטון פשוט, והוא מסר של ידידות: לא תמיד נסכים על כל דרך, כך נוהגים חברים, אבל אל תמנעו מאיתנו להגן על עצמנו".

לדברי גנץ, האזור המכונה בעולם "שטח במחלוקת" מנהל בשקט עסקים בקנה מידה בין-לאומי, והחברות הפועלות בבנימין אינן מבודדות אלא פעילות ברחבי ארצות הברית ואירופה. הוא חשף כי היעד הכלכלי של המועצה לשנים הקרובות כולל הקמת אזורי תעשייה גדולים אשר עתידים לשנות את פני האזור כולו. לסיכום הצהיר גנץ: "קיבלנו החלטה: אנחנו כבר לא במגננה, אנחנו במתקפה, ואיננו מתכוונים לחזור לאחור", וקרא לקהל האמריקני לצעוד יחד ולהיות שותפים בבניית העתיד.