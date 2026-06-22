בצלאל סמוטריץ' ללא

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס בפתח ישיבת הסיעה לדבריו של יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, בנוגע למכינת בני דוד בעלי.

סמוטריץ' תקף את כוונתו של גולן להפסיק את תקצוב המוסד, והזהיר מפני הקמת ממשלה עתידית של גדי אייזנקוט בשותפות עם השמאל והמפלגות הערביות: "גולן רוצה לסגור את מכינת בני דוד בעלי, אתמול הוא הודיע במפורש שבכוונתו להפסיק לתקצב את המוסד המפואר הזה".

השר הזכיר בדבריו את חללי המכינה שנפלו במערכות ישראל, וציין כי מעל 50 מבוגריה נפלו בשדה הקרב, מתוכם 30 לוחמים במלחמה הנוכחית. "מבחינת גולן ושותפיו לשמאל, עמנואל מורנו, רועי קליין ואלירז פרץ זכרונם לברכה טובים רק למות בשדה הקרב", הדגיש סמוטריץ' בכאב, "לא כדי לחיות כאן את עולם הערכים שלהם ולהביא אותו לידי ביטוי במרחב הציבורי". הוא הוסיף כי מדובר במוסד שהעמיד דורות של לוחמים המהווים מופת לחברה.

במהלך הישיבה השמיע סמוטריץ' אזהרה חמורה לציבור הימני בישראל מפני האפשרות שיאיר גולן יתמנה לתפקיד שר הביטחון בממשלתו של גדי אייזנקוט. הוא כינה את גולן "מזהה התהליכים" והשותף הטבעי של המפלגות הערביות, והזכיר כי הוא רדף בעבר את הציבור הדתי-לאומי. שר האוצר העריך כי השמאל יממש את הבטחותיו ללא פשרות, וכי בגוש השינוי מדברים על ברית המשרתים אך בפועל יגרמו לפירוק בתי הגידול של לוחמי צה"ל.

לדברי השר, הפגיעה במכינות הקדם צבאיות ובישיבות ההסדר תהיה רק הצעד הראשון בתוכנית רחבה יותר. הוא טען כי בכירים באיחוד האירופי וגורמים זרים הממומנים בהון עתק קשרו קשר עם בכירים באופוזיציה, במטרה להוביל לפירוק מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. השר חשף כי בליבת התוכנית עומד גירושם של 100 יישובים חדשים לצד 160 חוות חקלאיות שהוקמו באזור, וסיכם: "אנחנו בונים את רצועת הביטחון של ישראל והם יפרקו אותה".