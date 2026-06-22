בן גביר על ההצבעה לווינטר ערוץ 7

השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, מתח היום (שני) ביקורת על התנהלותו הפוליטית של תא"ל (במיל') עופר וינטר, וקרא לו לחבור ליו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ'.

בריאיון באולפן ערוץ 7 אמר בן גביר כי לדעתו "בצלאל סמוטריץ' צריך לרוץ ברשימה יחד עם עופר וינטר, רשימה שתפנה לחלק בציבור הדתי-לאומי שלא מצביע לי".

בן גביר טען כי וינטר אינו צפוי לעבור את אחוז החסימה אם יתמודד באופן עצמאי. "וינטר לא עובר את אחוז החסימה ויודע שכל קול שילך אליו אם יפעל עצמאית - ילך לבנט או לאיזנקוט", אמר.

לדבריו, "ההתנהלות של וינטר שלא מוכן אפילו לדבר עם בצלאל ואנשי הגוש מוזרה בעיני". הוא הוסיף כי "יש חברי קואליציה שמדברים על כך שוינטר הוא חבר של ליברמן ובנט".

בן גביר ציין כי הוא מקווה ש"וינטר יפנים שהוא לא יכול ללכת אם הוא לא עובר את אחוז החסימה".

הוא הזכיר גם את הניסיון הפוליטי האישי שלו ואמר: "שינסה להצטרף, גם אני לא עברתי בזמנו את אחוז החסימה וחברתי לבצלאל למפלגה משותפת, אין שום סיבה שוינטר לא ילמד מהדבר הזה".

בנוגע ללחימה בלבנון אמר בן גביר בראיון באולפן ערוץ 7: "יש סיבה לדאגה. יש לי בן בלבנון, ואנחנו מחויבים אליו ואל כל חיילי צה"ל. אני אומר לראש הממשלה נתניהו - עשית דברים נפלאים, יש לך קשרי ידידות עם דונלד טראמפ, צריך ללכת אליו ולומר לו את האמת. אנחנו לא יכולים להפסיק את האש, אנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו. לבנון כולה צריכה להיות 'מגרש המשחקים' שלנו. לא יכול להיות שמפקדי צה"ל יעשו חשבון - באזור אחד תוקפים ובשני לא".

הוא התייחס לאפשרות של נסיגה ישראלית והצהיר: "אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אני עושה הכל כדי לשכנע בנימין נתניהו שזו תהיה טעות. אנחנו צריכים חופש פעולה בכל מקום, בדאחייה, בביירות. אני אומר לראש הממשלה - בוא לא נחזור לאחור".

לדבריו, המפתח לניצחון נמצא אך ורק בידיו של ראש ממשלת ישראל, ללא קשר לזהות מי שיושב בבית הלבן. "עם כל הכבוד לטראמפ - הוא לא הסיפור. הסיפור כאן זה בנימין נתניהו. ישראל היא לא עוד כוכב בדגל האמריקני. ראש הממשלה שלנו צריך לקבל החלטות וזה תלוי בו. אין מצב שאנחנו נתחיל לפעול לפי תכתיבים של ידיד - גם אם הוא ידיד גדול".