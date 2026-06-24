את מאמרו של ידידי, הגאון הרב שמואל דוד, רבה של עפולה, קראתי בעניין רב. דווקא משום ההיכרות האישית והמקצועית רבת השנים עמו, אני מבקש להציג נקודת מבט שונה ביחס לטענה כי תחרות היא המרכיב המרכזי הנדרש במערכת הכשרות.

הרב שמואל דוד עומד בראש אחת ממערכות הכשרות העירוניות המצליחות והמסודרות בישראל. מערכת הכשרות בעפולה, המונה מאות בתי עסק, מנוהלת במקצועיות רבה על ידי מנהל מחלקת הכשרות הרב צחי וקנין וצוות המפקחים והמשגיחים. היא פועלת על פי נהלי הרבנות הראשית לישראל, תוך שימוש במערכות דיגיטליות מתקדמות, בקרה על נוכחות משגיחים, פיקוח שוטף וסטנדרטים מקצועיים גבוהים.

כל זאת מתרחש ללא כל תחרות.

המציאות בעפולה מוכיחה הלכה למעשה כי הצלחתה של מערכת כשרות אינה תלויה בתחרות אלא בניהול מקצועי, בפיקוח אפקטיבי, באחריות ציבורית ובמחויבות להלכה. הרב שמואל דוד הצליח לבנות מערכת איכותית, אמינה ומתקדמת דווקא במסגרת האחריות המקומית המלאה המוטלת עליו כרב העיר.

יתירה מזו, אם יגיעו לעפולה גורמים חיצוניים שיבקשו להתחרות במערכת הכשרות המקומית מתוך אינטרסים כלכליים ועסקיים, אנו נהיה הראשונים לעמוד לימינו של הרב שמואל דוד ולסייע בשמירה על מעמד הרבנות המקומית ועל יכולתה להעניק שירותי כשרות מקצועיים ואחראיים לתושבי העיר.

כך נהגנו גם בעבר. כאשר התגלו בעפולה ליקויי כשרות, פעלה הרבנות המקומית בנחישות והסירה את הכשרות כנדרש. בעקבות זאת ניסו גורמי כשרות פרטיים וקיקיוניים להיכנס לחלל שנוצר. ארגון כושרות עמד אז בגלוי לצד הרבנות המקומית ולצד הרב שמואל דוד, פרסם את הדברים לציבור וחיזק את מעמדה של הרבנות. כך פעלנו אז, וכך נפעל גם בעתיד.

בשנים האחרונות נחשפנו לתוצאותיה של מדיניות עידוד התחרות בכשרות. בדיוני הוועדה למיזמים לאומיים בכנסת הוצגו מקרים שבהם פעילות כשרות מחוץ לתחום התבצעה באמצעות תאגידים חיצוניים וחברות קש, ללא שקיפות מספקת ותוך יצירת ניגודי עניינים חמורים. במקום לחזק את הכשרות, נוצרו במקרים רבים מנגנונים מסחריים שבהם האינטרס הכלכלי גבר על האינטרס הציבורי.

גם מבחינה מעשית, התחרות אינה מוזילה את העלויות ואינה משפרת בהכרח את השירות. מערכי כשרות הפועלים רחוק ממקומם הטבעי נדרשים להחזיק מערכות פיקוח, נסיעות, מפקחים ותקורות נוספות. העלויות הללו מגולגלות בסופו של דבר לבתי העסק ולצרכנים. לעומת זאת, מערכת כשרות מקומית מכירה את בתי העסק, את הספקים, את העובדים ואת המציאות בשטח, ויכולה לתת מענה מהיר, יעיל ואחראי הרבה יותר.

לכן, לדעתנו, הכיוון הנכון בחוק הכשרות החדש אינו הרחבת התחרות, אלא חיזוק הרבנות הראשית לישראל, חיזוק הרבנויות המקומיות, קביעת נהלי כשרות אחידים והבטחת פיקוח מקצועי ובלתי תלוי. אלו הם היסודות שעליהם נבנתה הכשרות הציבורית בישראל במשך עשרות שנים.

בסיום הדברים אבקש לברך את ידידי הרב שמואל דוד שימשיך להצליח בהנהגת מערך הכשרות בעפולה, להגדיל תורה ולהאדירה, ולפעול למען תושבי עירו במסירות, באחריות ובנאמנות להלכה. גם כאשר קיימות בינינו מחלוקות בשאלת מבנה המערכת, אין מחלוקת על כך שהצלחתו של הרב בעפולה מוכיחה כי כשרות טובה נבנית מאחריות, מקצועיות ומסירות - ולאו דווקא מתחרות.

הכותב הוא ראש תחום הלכה בארגון כושרות