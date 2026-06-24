הרב דוד בן פנחס כותב את האותיות באדיבות המשפחה

ספר תורה הוכנס ביישוב חרשה לזכר תושב היישוב, סרן אברהם בן פנחס, שנפל בקרב בעזה בדרום הרצועה. בטקס השתתפו בני משפחתו, חבריו ותושבי היישוב.

את האותיות האחרונות בספר התורה כתב אביו של הנופל, הרב דוד בן פנחס, מבכירי רבני ישיבת בת ים. בתום כתיבת האותיות בירך הרב בן פנחס בשם ומלכות את ברכת "שהחיינו".

בין המשתתפים באירוע היו הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת בת ים ורב קהילת אורות התורה, והרב דוד דודקביץ, רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל.

לאחר סיום מעמד כתיבת האותיות האחרונות יצאה תהלוכת הכנסת ספר התורה ברחבי היישוב. המשתתפים ליוו את הספר בשירה ובריקודים עד לבית הכנסת, שם הוכנס להיכל.