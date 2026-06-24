השר והשגריר באו"ם לשעבר גלעד ארדן הודיע היום (רביעי) לחברי הדירקטוריון של התעשייה האווירית על פרישתו המיידית מהחברות בו.

בשיחה שקיים עמם הסביר ארדן את המהלך בכך שהוא מצוי בימים אלה בתהליך של "קבלת החלטות משמעותיות", וכי עיקר הקשב שלו מופנה כעת לאפיקים אלו.

במערכת הפוליטית מעריכים כי הצעד מסמן את חזרתו הרשמית של ארדן לחיים הציבוריים לקראת הבחירות הקרובות.

פרישתו של ארדן מגיעה על רקע הצהרותיו האחרונות בכלי התקשורת בדבר שובו האפשרי למגרש הפוליטי. בריאיון שנערך עמו לאחרונה בתוכנית "אברי ושרקי", הבהיר ארדן כי הוא מציב תנאי סף ברורים לישיבה בקואליציה עתידית.

"הייתי כבר בהרבה מאוד תיקים בממשלה", אמר ארדן, "גם אם אקים מפלגה, לא מעניין אותי איזה תיק אקבל בממשלה הבאה. אני לא אכנס לשום ממשלה שהיא לא ציונית, רחבה, ושאינה מבססת שותפות בנטל - הן מצד הציבור החרדי והן מצד הציבור הערבי".

לצד הדרישה לשותפות בנטל והקמת ממשלה רחבה, ארדן ביקש להדגיש את מיקומו על המפה הפוליטית ומניעת שיוכו לגוש המרכז: "אני לא איש מרכז, אני איש ימין מובהק", הצהיר.

פרישתו מהתעשייה האווירית מהווה למעשה את הצעד המעשי הראשון המאותת על היערכותו להתמודדות בבחירות 2026.