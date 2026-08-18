גלעד ארדן באולפן ערוץ 7

יו"ר מפלגת האחדות, השגריר והשר לשעבר גלעד ארדן, התארח באולפן ערוץ 7 לראיון ואמר כי הליכוד "ניתק מגע לחלוטין מהכיפות הסרוגות", וכי מפלגתו היא כיום "הבית האמיתי" עבור ציבור הציונות הדתית.

ארדן התייחס לתוצאות הפריימריז בליכוד, לשירותי הדת, לגיוס החרדים ולסיכויי הקמתה של ממשלת אחדות אחרי הבחירות.

בהתייחסו לתוצאות הפריימריז בליכוד אמר ארדן כי הוא מסתכל עליהן "בעצב", והוסיף: "זה היה פעם באמת הבית שלי, אבל לצערי זה לא הליכוד שאני הכרתי". לדבריו, גורמים כמו אגודת ישראל, איתמר בן גביר וועדי עובדים גדולים משפיעים על הרכב הרשימה, "כתוצאה מזה ברור לכולם שהשרים וחברי הכנסת בליכוד יש להם כמעט אפס השפעה על ההחלטות הגדולות".

ארדן אמר כי "כמעט כל בני הציונות הדתית האמיתית... הכיפות הסרוגות שהיו בליכוד כמעט נעלמו". לדבריו, מפלגת האחדות היא הכתובת החדשה לציבור הזה. את הדברים אמר ארדן, כבוגר ישיבת נתיב מאיר שמוביל את המפלגה החדשה לצד יולי אדלשטיין, עליזה בלוך וחזי נחמה - שלושתם גם מהציבור הציוני-דתי.

בנושא שירותי הדת אמר ארדן כי מדובר ב"עיוות מוסרי", וטען שההשפעה הלא פרופורציונלית של המפלגות החרדיות על מינויי רבני ערים ויושבי ראש מועצות דתיות "יוצרת אנטגוניזם גם אצל הציבור החילוני כלפי יהדות ומסורת". לדבריו, האיזון בין תורה לעבודה שגדל עליו הוא זה שיכול לשנות את התדמית הזו בעיני הציבור הכללי.

בסוגיית גיוס החרדים אמר ארדן כי הוא מתנגד למעצרים המוניים ולשלילת זכות הצבעה, אך תבע לקשור בין תמריצים ממשלתיים, כמו סבסוד משכנתאות והעדפה בקבלה לאוניברסיטאות, לבין חובת שירות: "תשרת, תקבל. אתה בוחר לא לשרת, את המדינה אתה לא תקבל". הוא הדגיש שהמדיניות צריכה לחול גם על משתמטים חילונים ועל הציבור הערבי, לא רק על החרדים.

עם זאת, ארדן אמר כי לימוד תורה הוא "אחד הערכים החשובים ביותר שיש לעם היהודי", ותמך בקביעת מכסה שנתית של לומדי תורה מצטיינים שיהיו פטורים משירות, "האם זה 5% או 7%" ייקבע בהסכמה בין הגושים הפוליטיים. לצד זאת קרא לחוקק את זרם החינוך הממלכתי חרדי כזרם רשמי, לפי המודל שהפעילה ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך.

ארדן חזר והבהיר כי מפלגת האחדות לא תצטרף לממשלה צרה, בין אם בראשות בנימין נתניהו ובין אם בראשות גדי איזנקוט, וסירב להביע העדפה בין השניים: "מה שקובע באמת לאזרחים זה מה הרכב הממשלה". לדבריו, נדרשת ממשלת הסכמות רחבה שתכלול רפורמה משפטית מוסכמת וחוק שירות לכולם.

ארדן הבהיר בריאיון כי לשיטתו, ממשלת ימין צרה תתקשה דווקא לקדם את ערכי הימין, והביא כדוגמה לכך את המחאה הציבורית שהתעוררה סביב הרפורמה המשפטית. לדבריו, את השינויים הנדרשים במערכת המשפט ניתן יהיה לקדם רק באמצעות שיח, הידברות והסכמות רחבות.

במהלך הריאיון תקף ארדן בחריפות את עידוד הסרבנות במחאה נגד הרפורמה, וקבע כי רק ממשלה רחבה, שתכלול נציגים ממגוון חלקי הקשת הפוליטית, תוכל להוביל רפורמה משפטית עמוקה בהסכמה רחבה, מבלי להעמיק את הקרע בחברה הישראלית.

באשר להבדלים בינו לבין יועז הנדל וחילי טרופר, המכונים "הגוש השלישי", אמר ארדן כי טרופר "בא מהשמאל" ומוכן להשלים עם ממשלה צרה התלויה ביאיר גולן, "זו לא הדרך שלי".

ארדן ציין כי ויתר על האפשרות להתמודד על ראשות הליכוד כדי להקים את המפלגה, וכי הרשימות המשותפות ייסגרו סופית עד תחילת ספטמבר, כשלדבריו הפוטנציאל של הגוש עומד על בין 8 ל-12 מנדטים.