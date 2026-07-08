פרויקט SHEVA בשכונת הדר גנים בפתח תקווה מציג תפיסת מגורים יוצאת דופן: בניין בוטיק בן שבע קומות בלבד הכולל 28 דירות, כאשר כל אחת מהן תוכננה באופן ייחודי. במקום לחזור על אותן תכניות מוכרות, הפרויקט מציע מגוון רחב של דירות בנות 3 עד 7 חדרים, שלכל אחת מהן אופי, חלוקה ותכנון משלה.

כעת, עם פתיחת הדירה לדוגמה, יכולים המתעניינים להתרשם מקרוב מכל מה שעד כה הוצג באמצעות הדמיות בלבד. הביקור מאפשר לחוות את תחושת המרחב, רמת הגימור, איכות החומרים והעיצוב, לצד המרפסות הרחבות והנוף הנשקף מהן. עבור משפחות מהמגזר הדתי, הפרויקט כולל גם סוכות מרווחות - מאפיין משמעותי המשתלב בתכנון הכולל של הדירות.

מאחורי התכנון האדריכלי עומד משרד פייגין אדריכלים, שעיצב את המבנה בהשראת עולם המים, תוך שילוב קווים נקיים, חזית אדריכלית מוקפדת ותכנון פונקציונלי. לצד הדירות, ייהנו הדיירים ממתחמי פנאי וכושר פרטיים, חדר ג'ימבורי לילדים ולאונג' עבודה מעוצב, שנועדו להעניק חוויית מגורים שלמה ונוחה.

"פתיחת הדירה לדוגמה היא הזדמנות עבור הלקוחות שלנו לגעת ולהרגיש את מה שהפרויקט הזה מייצג", אומר אסף בויאר, סמנכ"ל השיווק של חברת ISA. "אנחנו מזמינים כל מי שמעריך יצירת אמנות נדירה לבוא ולראות מקרוב את רמת הגימור, את גודל החללים ואת התכנון הבלתי קונבנציונלי שמייחד כל דירה בפרויקט".

לאחר תקופת שיווק מוצלחת, שבה נמכרו רבות מהדירות בפרויקט, נותרו דירות אחרונות למכירה. פתיחת הדירה לדוגמה מאפשרת למתעניינים להתרשם מקרוב מהתכנון, מהאיכות ומהסטנדרט שמציע פרויקט SHEVA, ולבחון את האפשרויות שעדיין זמינות.

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