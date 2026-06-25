איש השב"כ לשעבר ומחבר הספר "השקעות לעצלנים", תמיר מנדובסקי, מתייחס לסערה שהתעוררה בעקבות הדיווחים על החלטת ראש השב"כ דוד זיני לבטל אירועי להט"ב בארגון.

"פעלתי בסדיר ובמילואים במתקנים השונים בשב"כ בין השנים 2012 ל-2022, סך הכול עשר שנים, ובתקופה הזו אני לא זוכר שום אזכור ושום אירוע גאווה. אני לא זוכר גם איזשהו צורך. היו לי המון חברים, חברי הקהילה, בשירות. לא קיימו אירועים, ואני גם לא זוכר שהייתה איזושהי דרישה או שהם הרגישו צורך בכך", אמר מנדובסקי בראיון ל-103fm.

הוא הוסיף "נראה לי שחשוב להיצמד לעובדות. לא מדובר פה באיזושהי מדיניות חדשה. יכול להיות שבין 2022, בתקופתו של רונן בר עד 2026 היה איזשהו שינוי מגמה ואפשרו כל מיני אירועים ותאים, אבל בתקופה שלי לפחות לא היה אפילו אזכור, וגם לא זכור לי שהייתה דרישה. פשוט לא היה עניין".

בתחילת השבוע דווח כי זיני החליט שלא לאשר קיום אירוע להט"ב מטעם השירות, לבטל הזמנות ששוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה.

האירוע הלהט"בי, כך טענו גורמים המעורבים בארגונו, בוטל ב"הוראה מלמעלה" ללא נימוק אחר. לטענתם כל הבקשות שהציבו סורבו ובהן בקשה לשים באנר להט"ב על המסך בבניין השב"כ, בקשה להתקין שומר מסך במחשבים, בקשה לתלות דגלי להט"ב באולם האירוע וכן בקשה להשתמש במערכות הארגון לשם העברת תוכן ייעודי.

על פי הדיווח, זיני גם פועל לסגירת התא הגאה בשב"כ ואגף משאבי אנוש בארגון קיבל הנחיה להפנות את כל התקציב הייעודי לנושאי להט"ב לתקציב הכללי.