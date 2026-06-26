כוחות משטרה גדולים, בשילוב צוותי מתנדבים, פתחו ביממה האחרונה במבצע חיפושים וסריקות בעקבות היעלמותו של ישראל מרדכי שטרן, תושב בני ברק בן 25.

שטרן יצא מביתו אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, ומאז נעלמו עקבותיו לחלוטין. הוא לא יצר כל קשר עם בני משפחתו, וכל הניסיונות לאתרו באופן עצמאי עלו בתוהו.

בעקבות החשש הגובר לשלומו, פנתה המשטרה באופן רשמי ודחוף לציבור הרחב במטרה להסתייע בערנות האזרחים.

על פי התיאור שפורסם, שטרן הוא גבר בגובה של כ-1.76 מטר, בעל גוון עור בהיר, וסימן ההיכר הבולט שלו הוא משקפי ראייה בעלי מסגרת שקופה שהוא מרכיב דרך קבע.

במשטרה ובמשפחתו של הצעיר קוראים לתושבי בני ברק ואזור גוש דן לגלות ערנות מוגברת ברחובות, במרכזים המסחריים ובשטחים הציבוריים פתוחים.

גורמי החקירה מדגישים כי כל פיסת מידע, קטנה ככל תהיה, עשויה להוביל לקצה חוט שיסייע באיתורו. כל מי שראה את שטרן מאז אתמול בבוקר, הבחין באדם העונה לתיאורו או מחזיק במידע שעשוי לשפוך אור על כיוון התקדמותו, מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה הקרובה.