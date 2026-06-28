הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי להשקת תכנית לאומית לחיזוק החינוך היהודי בקהילות התפוצות.

התכנית תובל על ידי משרד ראש הממשלה בשיתוף משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ושותפים מרכזיים בקהילות היהודיות ברחבי העולם. היוזמה נועדה להרחיב את היקף החינוך היהודי הפורמלי, בדגש על צפון אמריקה, ולחזק את הזהות היהודית והקשר למדינת ישראל בקרב הדור הצעיר.

על פי נתוני הממשלה, כיום חיים בארצות הברית כ-1.8 מיליון ילדים יהודים בגילאי חינוך, אך רק חלק קטן מהם לומד במוסדות חינוך יהודיים. הממשלה רואה בהרחבת החינוך היהודי יעד אסטרטגי בעל חשיבות לאומית, במיוחד לנוכח העלייה באירועי האנטישמיות מאז מתקפת הטרור של 7 באוקטובר.

התכנית תתמקד בהסרת חסמים מרכזיים המגבילים את הרחבת החינוך היהודי, ובהם עלויות שכר הלימוד, נגישות גיאוגרפית, מחסור במענים לתלמידים עם לקויות למידה והצורך בחיזוק האיכות החינוכית.

היקף ההשקעה הכולל של התכנית הלאומית צפוי לעמוד על 200 מיליון ש"ח. בעת אישור ההחלטה הוזמנו לישיבת הממשלה יו"ר הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה גארי טורגו ונשיא הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה אריק פינגרהאט, אשר ברכו על המהלך המשולב.

במסגרת התכנית יפותחו גם מסגרות ופתרונות חדשניים, לרבות כלים דיגיטליים, שיאפשרו הרחבת הנגישות לחינוך יהודי לקהלים רחבים יותר בתפוצות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאישור התכנית בישיבה ואמר: "המאבק באנטישמיות הוא אותו המאבק. האנטישמים רוצים להשמיד יהודים, אך הם רוצים גם להשמיד את המורשת הייחודית שלנו, את התרבות שלנו ואת הזהות שלנו". נתניהו הוסיף כי "היום אנו מחזקים גם את אחד מעוגני העתיד החשובים ביותר שלו - החינוך היהודי. זוהי השקעה משמעותית בדור הבא של העם היהודי, בזהותו, בערכיו ובקשר העמוק שלו למדינת ישראל".

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, בירך על ההחלטה ואמר: "זוהי החלטה היסטורית. עם כניסתי לתפקיד, לפני שלוש וחצי שנים, נדהמתי לגלות שרק אחוזים בודדים ביהדות התפוצות לומדים בחינוך יהודי והצבתי יעד אחד ברור: להבטיח שכל ילד יהודי בתפוצות יזכה לחינוך יהודי משמעותי". שיקלי הדגיש בדבריו כי החינוך היהודי בתפוצות הוא התשובה והמענה העמוק לאנטישמיות הגואה ולאתגר ההתבוללות, וציין כי ההחלטה מהווה המשך ישיר לפרויקט "אלף-בית" שהוביל משרדו.

יו"ר חבר הנאמנים של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, גארי טורגו, חתם את שורת המברכים ואמר: "היום הוא יום היסטורי עבור מדינת ישראל ועבור הקהילות היהודיות ברחבי העולם. יחד אנו מכירים בחשיבותו העליונה של החינוך היהודי העולמי ובתפקידו החיוני בבניית קשרים חזקים בין ישראל לבין העולם היהודי". טורגו הוסיף כי הצעד חסר התקדים שממשלת ישראל יוצאת אליו בשותפות עמם יסייע להבטיח את המשכיותו של העם היהודי לדורות הבאים.