צה"ל הודיע הערב (שני) כי במהלך היום נפצע לוחם מילואים באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון.

הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

התקרית שבה נפצע לוחם המילואים התרחשה בשעות הצהריים בכפר ארנון ליד הבופור בדרום לבנון.

בצה"ל ערכו תחקיר ראשוני אך עדיין לא הצליחו לקבוע בוודאות את מקור הפיצוץ שכתוצאה ממנו נפצע הלוחם. בשלב זה החשד המרכזי הוא שמדובר במטען חבלה.

מוקדם יותר דווח כי חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון.

התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

בתקיפה נוספת מוקדם יותר אתמול, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל.