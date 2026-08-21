הצוערים המסיימים את מסלול הקצונה בחיל הטכנולוגיה והאחזקה מיועדים להשתלב ביחידות הלוחמות כקציני טנ"א - מי שאמונים על כשירותו, זמינותו ותפקודו של כלל האמצעים הטכנולוגיים והאמל"ח בצה"ל.

במסגרת תפקידם, הקצינים אחראים על ניהול חילוצים מורכבים תחת אש, שמירה על מוכנות מבצעית של רכבים ורכבים קרביים משוריינים (רק"ם), ומשמשים כגורם המקצועי המרכזי לצד מפקדי הגדודים. חלק מבוגרי הניווט וההכשרה משתבצים גם בתפקידי מהנדסים במערך.

סרן ר', מפקד צוות בהשלמה החילית, מביא עימו להכשרה ניסיון מבצעי עשיר: ב-7 באוקטובר כיהן כקצין הטנ"א של גדוד 77 ולקח חלק פעיל באירועי הלחימה והחילוץ בשטח. בהמשך המשיך במתן מענה אחזקתי תחת אש כדי להבטיח את הרציפות התפקודית של הכלים והלוחמים. בהמשך מונה למפל"ג טנ"א בגדוד 411 ולחם בגזרה הצפונית במסגרת מבצע "חיצי צפון". בעקבות הניסיון שפרס בשטח, בחר לעבור לתפקידי פיקוד והדרכה כדי להכשיר את הדור הבא של הקצינים בחיל. המחזור הנוכחי הוא החמישי שהוא מוביל בבה"ד, ועד כה עברו תחת הכשרתו מאות צוערים.

בראיון לערוץ 7 הוא מתאר את מסלול ההכשרה של הקצינים המיועדים. "הם מתחילים מקורס שקרא 'מ"כ טכנולוגי' של חיל הטכנולוגיה והאחזקה. שם הם מתכוננים לבה"ד 1 ורוכשים כלים פיקודיים. משם הם מתמיינים לקורס קצינים. אחרי שהם קיבלו סיכת מ"מ הם מגיעים אלינו להשלמת חילית שם הם לומדים את רזי המקצוע של קצין טנ"א - מגזר הנדסי שעובד על כל הפתרונות הטכנולוגיים של צה"ל ומגזר השדה - קציני טכנולוגיה גדודיים שאחראים על כשירות כלל האמל"ח והטכנולוגיות של צה"ל ביחידות השונות".

על אחריותם של הקצינים בשטח הוסיף ר': "הם מפקדים על מחלקת הטנ"א הגדודים (טכנולוגיה ואחזקה) שמורכבת מנגדים מאוד מנוסים שיודעים לתת מענה אחזקתי לאמל"ח ביחידה ולחיילים. זה סדר גודל מאוד גדול של אנשים שאחראים על כשירות הגדוד ללחימה".

סרן ר' צילום: דובר צה"ל

ר' גם מתאר את חוויותיו מהקרב ואת החיבור לחשיבות העברת הידע הלאה. "קצין טנ"א גדודי וגם פלגת הטנ"א נותנים מענה לצד הלוחם. אנחנו נותנים מענה אחזקתי צמוד בכל הגזרות שהצבא נמצא בהן. יצא לי להשתתף בלחימה בלבנון, וב-7.10 סגרתי שבת בגדוד ויצא לי לפגוש אויב פנים מול פנים. גם במהלך התמרון בעזה הייתי צמוד לכוחות ונתנו מענה בתוך הרצועה במשך 4 חודשים כשהייתי לצד חטיבה 7 בשיריון. אחר כך הייתי בתותחנים והגדוד נפרש בלבנון. הרבה חילוצים תחת אש, עם הרבה אנשים קרובים שאיבדנו בדרך. זו זכות ושליחות עצומה משם לחזור ולחנך את הדורות הבאים שימשיכו ויחליפו אותנו. זה מייצר דור חזק יותר ויותר שהמדינה יכולה".

לסיכום התייחס להיקף ההכשרה ולתחושת השליחות בתפקידו הנוכחי. "כל מחזור נמשך שלושה חודשים עם כמות גדולה של צוערים. כל מחזור משתנה בהתאם לתקופה, למצב המבצעי ומשפיע על הדיוקים. בכל פעם אני מוצא את התשוקה והשליחות להעביר את זה הלאה ואני מקווה שיצא לי להכשיר כמה שיותר קצינים".