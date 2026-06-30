איש סודו של האדמו"ר ועסקת המיליונים: המתחם המיתולוגי 'מפגש האש' ברחוב ירמיהו נמכר בימים האחרונים בעסקת ענק של 123 מיליון שקלים.

מי שעומדת מאחורי הרכישה היא חברת הנדל"ן "קפיטל גולד", שבבעלות אברהם גוטסמן - איש סודו ומקורבו של האדמו"ר מגור.

הלוקיישן המדובר, המשתרע על פני שני דונם בלב שכונת רוממה, נחשב למכרה זהב נדל"ני: הוא יושב במרחק פסיעות ספורות מבית המדרש העולמי של החסידות.

בזמן ששוק הנדל"ן הארצי מקרטע, האימפריה של גור מוכיחה שהביקוש למגורי יוקרה במגזר החרדי חסין אש. היזמים מתכננים להקים קומפלקס מגורים יוקרתי ומנקר עיניים שישלב קומת מסחר אופנתית.

"זה מיקום אסטרטגי נדיר, סמל סטטוס חדש בלב ירושלים", הצהיר גוטסמן לאחר חתימת העסקה. "כחברה שבונה ומפתחת את ירושלים כבר שני עשורים, אנו גאים להוביל את תנופת הפיתוח במיקום כה מרכזי וצופים כי שילוב המגורים והמסחר הייחודי יהפוך לסמל סטטוס חדש בעיר".